Datalek bij Nokia geeft inzicht in Russische massasurveillance van providers

Een Nokia-server met daarop 1,7TB aan data over het Russische SORM-systeem voor massasurveillance was toegankelijk via internet. De data laat uitgebreid zien hoe Rusland internet- en telefoonverkeer in eigen land afluistert.

Providers en internetbedrijven in Rusland zijn bij wet verplicht om mee te werken met SORM, ofwel het system for operative investigative activities. Middels dat systeem krijgen de Russische geheime dienst FSB en andere overheidsagentschappen inzicht in het dataverkeer van providers.

Beveiligingsbedrijf UpGuard stuitte op een rsync-server met daarop 1,7TB aan data over de implementatie van SORM bij Mobile TeleSystems, de grootste provider in Rusland met meer dan honderd miljoen klanten. De server is afkomstig van Nokia, het bedrijf dat de hardware installeerde die het afluisteren mogelijk maakt.

Volgens UpGuard laat de data tot in detail zien hoe tussen 2014 en 2016 de SORM-hardware werd geïnstalleerd door Nokia Siemens Networks in samenwerking met provider MTS. Tientallen andere bedrijven waren daarbij betrokken als onderaannemers. In een document getiteld AllProjects.xlsx staan 64 bedrijven genoemd.

Van de 1,7TB aan data die werd aangetroffen bestaat 700GB uit jpg's. Het gaat om 578.000 foto's van Russische netwerkinfrastructuur, variërend van foto's uit datacenters tot foto's van antennes. De surveillancehardware bestaat uit serverracks met gespecialiseerde software die geïnstalleerd worden op diverse punten in de infrastructuur van providers.

UpGuard stelt dat de data uitgebreide details geeft over de installatie van de apparatuur in zestien Russische steden. Ook waren er inloggegevens zichtbaar van SORM-administratieplatforms. Verder staan er duizenden pdf's tussen de data met contracten tussen providers en de leveranciers van de SORM-hardware.

Na het vinden van de data begin september heeft UpGuard Nokia ingelicht. Enkele dagen later heeft Nokia de toegang tot de server onmogelijk gemaakt. Nokia verklaart tegenover TechCrunch dat een medewerker een usb-drive met documenten op zijn computer thuis had aangesloten en dat de data door een configuratiefout op internet was te vinden zonder authenticatie. Nokia is nog bezig met een intern onderzoek.