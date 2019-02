Rusland gaat ontkoppeling van internet testen

Rusland gaat een test houden waarbij het land zich van de rest van internet ontkoppelt. De test houdt verband met een wetsvoorstel dat vereist dat internet in het land onafhankelijk van dat van het buitenland moet kunnen functioneren.

Wanneer de test moet plaatsvinden, is niet bekend. De grote internetbedrijven zoals Mail.ru en Yandex.ru in Rusland hebben zich erachter geschaard, bericht ZDNet op basis van nieuws van het Russische RosBiznesKonsalting.

Ook alle internetaanbieders, waaronder de grote aanbieders MegaFon, Beeline, MTS en RosTelecom, doen mee met de test. Het loskoppelen moet hen informatie verschaffen over hoe hun netwerken zich houden als de connecties met het buitenland verbroken worden en welke kosten ermee gemoeid zijn. De internetaanbieders zouden vrezen voor grote verstoringen en nog veel vragen hebben over de uitvoering. Ze moeten verkeer laten lopen via systemen van de Russische telecomautoriteit Roskomnadzor, die de inhoud en route van het dataverkeer kan controleren.

De beslissing tot het laten doorgaan van de test is genomen tijdens een bijeenkomst van een werkgroep voor informatiebeveiliging, onder leiding van Natalya Kaspersky, medeoprichter van Kaspersky Lab en ceo van beveiligingsbedrijf InfoWatch.

Plannen voor een autonoom Russisch internet zijn er al langer, maar in december 2018 dienden Russische senatoren een wetsvoorstel in dat dit mogelijk moet maken. Het voorstel komt voort uit angst dat buitenlandse mogendheden Rusland kunnen afsluiten van de rest van internet. De mogelijkheid om te terug te vallen op een autonoom 'Runet' moet voorkomen dat dit tot chaos leidt.

Onder andere Roskomnadzor en het ministerie van Communicatie staan achter het wetsvoorstel en ook president Putin zou voorstander zijn. De Russische rekenkamer geeft echter een negatief advies, omdat de uitvoering tot kosten leidt die niet zijn opgenomen in het overheidsbudget. De kosten voor een autonoom Runet worden geraamd op 20 miljard roebel, omgerekend 270 miljoen euro.