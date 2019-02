DiRT Rally 2.0 krijgt in de zomer ondersteuning voor Oculus Rift

Codemasters gaat DiRT Rally 2.0 nadat het spel uitkomt op 26 februari van vr-ondersteuning voorzien. In de zomer verschijnt er een update die het spel compatibel maakt met de Oculus Rift-headset.

Codemasters zegt in een tweet dat het geluisterd heeft en dat ook Oculus dat heeft gedaan. Daarmee doelt de uitgever op klachten over het ontbreken van vr-ondersteuning bij DiRT Rally 2.0. Toen die game in september vorig jaar werd aangekondigd, werd er niets gemeld over vr-ondersteuning. Het eerste deel had ondersteuning voor de Oculus Rift en de PlayStation 4-versie werkte in combinatie met de PSVR-headset.

In de tweet noemt Codemasters alleen Oculus-ondersteuning. Vooralsnog lijkt er geen PSVR-versie te komen. Het is mogelijk dat die later komt en dat Oculus tijdelijke exclusiviteit heeft bedongen. Bij de eerste versie van DiRT Rally kwam PlayStation VR-ondersteuning ook later uit, bovendien gebeurde dat via een betaalde update.