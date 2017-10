DiRT Rally verschijnt later dit jaar voor macOS

Feral Interactive gaat een macOS-versie van DiRT Rally uitbrengen. De game verscheen in 2015 voor Windows en in 2016 voor consoles. Eerder dit jaar kwam er al een Linux-versie uit. Een releasedatum van de macOS-versie is nog niet bekendgemaakt.

De uitgever zegt in een aankondiging dat de rallygame 'later dit jaar' voor macOS verschijnt. Feral Interactive gaat de game verkopen via zijn eigen winkel, op Steam en in de Mac App Store voor 50 euro. De inhoud van de game is hetzelfde als van de versies die al op de markt zijn.

Feral Interactive is niet de uitgever van de oorspronkelijke game, dat is Codemasters. Feral Interactive is een uitgever die games van andere makers naar Linux en macOS brengt. Eerder deed de uitgever dat bijvoorbeeld met Hitman, Mad Max en Deus Ex: Mankind Divided. In maart verscheen DiRT Rally voor Linux.