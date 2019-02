Intel wil 7 miljard euro in Ierse chipfabriek steken

Intel is bereid 7 miljard euro te investeren in een uitbreiding van zijn campus in het Ierse Leixlip in Co Kildare. De investering omvat een uitbreiding van zijn chipfabriek en een toename van 1600 banen op de locatie.

Intel heeft bij de autoriteiten van Kildare County een aanvraag gedaan om 110.000 vierkante meter te gebruiken voor bebouwing. De plannen zijn een uitbreiding op de bestaande aanvraag uit 2017, toen het om 90.000 vierkante meter ging. Met die plannen was 3,5 miljard euro gemoeid. De bouw zou volgens de 2017-planning voor drieduizend banen zorgen en de uiteindelijke faciliteit zou 800 fulltime banen opleveren.

Met de uitbreiding kunnen nog eens drieduizend banen in de bouw worden bijgeschreven en na afronding kunnen er achthonderd extra Intel-personeelsleden aan de slag, schrijft de Irish Times. De bouw zou zo'n vier jaar in beslag nemen.

De plannen omvatten onder andere uitbreiding van parkeerplekken voor auto's en fietsen, de bouw van een toren van 48 meter hoog, het installeren van generatoren en een waterzuiveringsinstallatie en de plaatsing van acht grote watertanks. Intel is al een van de grootste gebruikers van water in de regio. Dat verbruik zal nog eens met 50 procent toenemen. Ook wil Intel shuttlebussen laten rijden tussen zijn campus en de nabijgelegen steden Celbridge, Leixlip, Maynooth en Lucan.

Detail over de chipfabriek die Intel wil bouwen zijn verder nog onbekend. Het bericht volgt op nieuws van eind januari over een investering van 9,5 miljard euro voor de uitbreiding van zijn fabriek in de Israëlische industriestad Kirjat Gat en een uitbreiding van zijn fabriek in het Amerikaanse Oregon, die 1750 nieuwe banen zou opleveren. Waarschijnlijk hangen de investeringen samen met de overstap van machines voor immersielithografie voor de productie van chips naar euv-machines, die nodig zijn voor de 7nm-productie en opvolgende nodes.