Intel investeert 9,5 miljard euro in Israëlische chipfabriek

Intel wil 9,5 miljard euro uittrekken voor de uitbreiding van zijn fabriek in de Israëlische industriestad Kirjat Gat. De chipfabrikant vraagt de Israëlische overheid wel om een subsidie te verlenen van tien procent van de investeringskosten.

Als de regering akkoord gaat met het door Intel ingediende businessplan, wordt het de grootste investering van de chipbakker in Israël tot nu toe, meldt Globes. Ook de bijdrage van de overheid van ongeveer één miljard euro zou, mits deze wordt goedgekeurd, in Israël een recordbedrag zijn. Volgens minister van Financiën Moshe Kahlon zou de investering ‘duizenden nieuwe banen creëren in de regio in het zuiden’.

Vorig jaar trok Intel ook al 4,37 miljard euro uit voor een upgrade van de fabriek in Kirjat Gat. In heel Israël heeft het bedrijf 11.700 mensen in dienst plus nog eens 1170 medewerkers bij Mobileye. Dit Israëlische technologiebedrijf werd in 2017 door de chipgigant overgenomen voor een bedrag van ruim dertien miljard euro.