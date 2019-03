Rusland blokkeert toegang tot ProtonMail-servers na bommeldingen

Rusland blokkeert sinds eind februari de mailservers van ProtonMail. Russische gebruikers kunnen daardoor geen mails meer ontvangen of sturen. De site laadt vooralsnog wel. De blokkade volgt na anonieme bommeldingen die eind januari per mail naar de politie zijn gestuurd.

Volgens een Russische blog hebben Russische internetproviders de servers geblokkeerd na een bevel van de veiligheidsdienst FSB. In totaal zijn er 26 internetadressen geblokkeerd. De blokkade betreft ook enkele Tor-servers die verbindingen via dat netwerk anonimiseren. Voor het blokkeren maken de providers gebruik van bgp blackhole-filtering. Dat wil zeggen dat internetverkeer die naar de servers wordt gestuurd simpelweg wordt weggegooid.

Directeur van ProtonMail Andy Yen zegt tegen TechCrunch dat de blokkade 'bijzonder geniepig' is. "Ze blokkeren de toegang tot de mailservers van ProtonMail. Dus de meeste Russische mailservers kunnen niet langer mail verzenden naar ProtonMail, maar een Russische gebruiker kan nog wel in zijn of haar inbox komen."

Yen zegt dat ProtonMail werkt aan technische maatregelen om 'voortdurende' toegang tot de dienst mogelijk te maken. Volgens Yen viel de blokkade samen met protesten van afgelopen zondag. Rusland werkt namelijk aan een apart internet, voor het geval dat 'buitenlandse mogendheden' Rusland afscheiden van het wereldwijde internet. Zo'n vijftienduizend mensen protesteerden daartegen in Moskou. Toen merkten de eerste mensen ook problemen met ProtonMail, schrijft Techcrunch.

Volgens de FSB faciliteerde de anonieme, versleutelde maildienst van ProtonMail anonieme bommeldingen in Rusland. Eind januari werden alle scholen en gezondheidsinstellingen in de stad Perm gesloten vanwege anonieme bommeldingen. Uiteindelijk bleken deze meldingen niet te kloppen. Om het versturen van anonieme bommeldingen te dwarsbomen, blokkeert Rusland nu de hele mailprovider.

Het is niet voor het eerst dat het Russische land een communicatiedienst blokkeert. Eerder werd toegang tot Telegram en LinkedIn ook tijdelijk onmogelijk gemaakt.