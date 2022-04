Rusland heft blokkade Telegram na twee jaar op

Rusland heeft de blokkade van de instantmessagingdienst Telegram na twee jaar opgeheven. Volgens de telecomautoriteit heeft Telegram bereidheid getoond om terrorisme en extremisme tegen te gaan.

De Russische telecomautoriteit Roskomnadzor heeft de blokkade donderdag opgeheven, zonder dat er aanwijzingen waren dat dit zou gebeuren, schrijft de Moscow Times. De autoriteit meldt 'klaar te staan om met elk internetbedrijf dat in het land aanwezig is samen te werken om de verspreiding van terroristische en extremistische informatie, kinderporno en zelfmoord- en drugspropaganda tegen te gaan'.

Niet duidelijk is dus waarom de autoriteit juist nu besloten heeft de eis tot blokkeren te laten vallen. Die blokkade ging in 2018 in toen het gerechtshof van Moskou het verzoek van Roskomnadzor voor een blokkade bekrachtigde. Dat verzoek kwam omdat Telegram weigerde encryptiesleutels aan de inlichtingendienst FSB te overhandigen. De FSB wilde inzage verkrijgen in communicatie van Telegram-gebruikers vanwege de aanslagen met explosieven in de metro van Sint Petersburg in 2017.

In 2018 paste Telegram wel zijn privacybeleid aan met een passage dat het persoonsgegevens en ip-adressen van terrorismeverdachten overhandigt als de dienst hier gerechtelijke bevelen over ontvangt. Ondanks de blokkade is Telegram volgens de Moscow Times erg populair gebleven in Rusland en volgens de site zouden ook veel overheidsfunctionarissen de dienst gebruiken.