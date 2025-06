'Eigenaar servers Telegram werkt met ander bedrijf voor Russische FSB-dienst'

Telegram laat tienduizend van zijn servers beheren door een bedrijf van een man die banden heeft met Russische inlichtingendienst FSB. Daarmee is er voor het eerst een link tussen de chatdienst en de Russische overheid.

De tienduizend servers zijn in handen van Global Network Management, een bedrijf dat eigendom is van de 45-jarige Rus Vladimir Vedeneev. Dat heeft Important Stories ontdekt. Vedeneev heeft bovendien documenten getekend als financieel directeur van Telegram, waardoor het erop lijkt dat hij voor oprichter en directeur Pavel Durov een belangrijke partner was. Daar zit ook een Nederlandse link: Vedeneev deed zaken met de Nederlandse divisie van CenturyLink Communications, al is onduidelijk welke zaken dat waren.

Vedeneev heeft de ip-adressen ondergebracht bij het bedrijf Globalnet, een Russische provider die onder meer glasvezelnetwerken in Rusland beheert. Globalnet heeft apparatuur in het netwerk om voor de Russische inlichtingendienst deep packet inspection uit te voeren. Een ander bedrijf van Vedeneev, Electrontelecom, beheert vijfduizend ip-adressen van Telegram-servers en levert diensten aan de FSB.

Omdat Telegram beperkte versleuteling heeft en gebruikmaakt van een ‘auth_key_id’, die Telegram in plaintext communiceert, is het mogelijk om metadata van alle Telegram-gebruikers wereldwijd op te slaan, zo claimt Important Stories. Het is onduidelijk of een van de bedrijven van Vedeneev of de Russische inlichtingendienst dat daadwerkelijk doet, al wijst het journalistieke platform op incidenten waarbij het leek alsof de Russische overheid kon meelezen met Telegram-gebruikers. Rusland blokkeerde Telegram van 2018 tot 2020, maar stopte daar plotseling mee. Het is onduidelijk waarom de blokkade werd opgeheven.