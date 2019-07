Een smartphone was zelden zó zichtbaar onderdeel van wereldwijde geopolitiek. Huawei had het evenement voor de presentatie van de 20 Pro al wekenlang gepland, maar in de laatste week besloot de Amerikaanse overheid Huawei op de Entity List te zetten, waardoor Amerikaanse bedrijven niet met de Chinese smartphonemaker mochten handelen. Google trok daarop noodgedwongen de Android-licentie van Huawei in.

Dat was in allerlei opzichten problematisch voor Huawei, maar de meeste van die opzichten speelden op de achtergrond. Huawei kon geen chips meer inkopen bij Amerikaanse leveranciers bijvoorbeeld en mocht geen gebruik meer maken van ARM-microarchitecturen voor de ontwikkeling van de Kirin-soc. En nieuwe telefoons konden geen goedkeuring meer krijgen voor het gebruik van Google-diensten.

Het publiek ziet er niets van als de telefoons in kwestie nog niet zijn aangekondigd. De Honor 20 Pro werd wel aangekondigd. Huawei kon alleen niet zeggen of en wanneer hij zou uitkomen. Google had de keuring voor de Honor 20 al wel klaar, maar niet voor de Pro-versie.

Inmiddels is dat wel gebeurd en kon de 20 Pro uitkomen; dat is begin juli gebeurd. De situatie voor Huawei is vooralsnog niet veel beter dan een paar maanden geleden, maar er ligt in elk geval een gloednieuwe smartphone, met Google-diensten, en dus hebben we hem uitgebreid getest.