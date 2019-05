Huawei-dochterbedrijf Honor kondigt eerste smartphone met f/1.4-cameralens aan

Huawei-dochterbedrijf Honor heeft op een eigen evenement de Honor 20 en 20 Pro aangekondigd. Die laatste is de eerste smartphone op de markt met een camera die een lens heeft met een f/1.4-diafragma. Ook hebben de telefoons een camera voor macro-opnames.

De primaire camera van de Honor 20 Pro is de IMX586 van Sony, een 48-megapixelsensor met pixels van 0,8 micron groot. Die zit afgelopen maanden in veel meer smartphones. De lensopening van de Honor 20 Pro is groter dan gebruikelijk, met f/1.4. Samsung gebruikt een f/1.5-lens voor nachtfotografie op zijn high-end telefoons, andere telefoons hebben lenzen van f/1.6 of lager. De lens moet zorgen voor 'extreem heldere' foto's, claimt Huaweis dochterbedrijf.

Behalve die primaire camera zit er een camera met ultragroothoeklens op de telefoon, met een beeldhoek van 117 graden en een f/2.2-lens. Verder is er een camera met telelens met een brandpunt rond 80mm in 35mm-equivalent. De vierde camera is een 'macrocamera' die scherpstellen op 4cm van een object mogelijk maakt. Huawei-telefoons kunnen dat met de camera met ultragroothoeklens, maar de Honor-telefoons lijken dat niet te hebben.

De 20 en 20 Pro hebben een 96,2cm2 grote lcd met een resolutie van 2340x1080 pixels en een diagonaal van 6,26". Er zit een gat in het scherm voor de frontcamera. De soc is een HiSilicon Kirin 980, die Huawei eerder gebruikte in de Honor View 20, Huawei Mate 20 Pro, P30 en P30 Pro. De 20 Pro heeft een 4000mAh-accu en meet 154,6x74mm, bij een dikte van 8,4mm en een gewicht van 182g. Een 3,5mm-jack ontbreekt op de Honor 20-telefoons. De 20 Pro kost 600 euro, de Honor 20 499 euro.

De Honor 20 en 20 Pro concurreren onder meer met Honors eigen View 20, die in januari uitkwam. Ook Huaweis eigen Mate 20 en P30 zitten rond deze prijsklasse. Deze week werd duidelijk dat Google de Android-licentie van Huawei heeft ingetrokken. Dat geldt ook voor dochterbedrijf Honor. Daardoor kan de fabrikant de telefoons wellicht niet voorzien van Android-upgrades in de toekomst. Wel werd dinsdag duidelijk dat Huawei en Google nog drie maanden kunnen werken aan Android-software.