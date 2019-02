Samengevat

De Honor View 20 is een prima smartphone met enkele vernieuwende functies. Het meest in het oog springt het ontwerp, met zijn V-vorm in de reflectie van de glazen achterkant. Nadeel van deze en andere glazen telefoons is dat bescherming nodig is. De camera heeft de hoogste resolutie van een smartphonecamera tot nu toe. Hij maakt prima plaatjes voor deze prijsklasse, maar het is niet de beste smartphonecamera. Het gat in het scherm is goed uitgevoerd, maar het scherm zelf heeft niet zo'n hoge helderheid of hoog contrast. Het is wel een complete smartphone met 3,5mm-jack, usb-c-poort en infraroodzender. Magic UI bevat ingrijpende afwijkingen ten opzichte van andere Android-telefoons en dat is een belangrijk punt van overweging.