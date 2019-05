Somfy-smarthome-hubs Connexoon en TaHoma krijgen Assistant-ondersteuning

De smarthome-hubs Connexoon en TaHoma van Somfy zijn vanaf nu met Google Assistant aan te sturen. Somfy maakt camera's, rolluiken, gordijnen, garagedeuren en meer. De hubs werken ook met apparaten van andere merken.

De twee hubs werkten al met Amazon Alexa, Olisto en ifttt en Google Assistant komt daar per direct bij. Gebruikers kunnen met stemcommando's slimme apparaten in hun huis bedienen, of een scenario doorlopen. Dat is een combinatie van commando's, zoals bijvoorbeeld de gordijnen sluiten en de lichten dimmen bij het scenario 'film kijken'.

De Somfy Connexoon is speciaal bedoeld voor het bedienen van compatibele zonwering, rolluiken, garagedeuren en hekken op basis van io-homecontrol. TaHoma heeft bredere compatibiliteit. Somfy omschrijft het zelf als een hub waarmee men 'de gehele woonomgeving' kan bedienen. Die werkt met io-homecontrol en RTS en Philips Hue-lampen, Velux-dakramen, Honeywell- en Danfoss-thermostaten en Hitachi-airconditioners.