Somfy maakt TaHoma-rolgordijnen compatibel met Apple HomeKit

Somfy maakt zijn TaHoma-rolgordijnen en zonweringen compatibel met Apple HomeKit. Daarmee zijn de apparaten via via iPhones en Apple Watches te bedienen. De update geldt alleen voor de meest recente versie van de hub.

Somfy zegt dat de functionaliteit via een update naar de TaHoma-hub wordt gebracht. Dat gebeurt per 1 december. Alleen de producten met het io-homeprotocol zijn compatibel met HomeKit. Dat zijn rolgordijnen, zonweringen en jaloezieën. Het is alleen mogelijk die individueel te bedienen. HomeKit gaat geen scenario's ondersteunen. Wel kunnen gebruikers scènes in HomeKit zelf aanmaken. Ook Kamers zijn niet apart te bedienen. Andere apparaten van de Belgische fabrikant, zoals beveiligingscamera's, zijn niet via HomeKit te bedienen.

De update komt er alleen voor de TaHoma Smart Control van de tweede generatie. De oudere hub krijgt de update niet, schrijft het bedrijf. Somfy gaf de TaHoma- en Connexoon-hub vorig jaar al ondersteuning voor Google Assistant.