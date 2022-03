Trådfri-apparaten van IKEA krijgen ondersteuning voor scènes

IKEA's smarthomeplatform Trådfri ondersteunt na een firmware-update scènes. Daarmee is het mogelijk in één keer meerdere apparaten te bedienen. De feature hint ook opnieuw naar de komst van de Shortcut-knoppen die binnenkort uit moeten komen.

De wijzigingen zitten in versie 1.12.31 voor de Tradfri Gateway, de hub die verplicht nodig is voor het instellen van IKEA-apparatuur. Na de update is het mogelijk om scènes in te stellen voor verschillende smarthomeproducten van de Zweedse meubelmaker. Zo kunnen gebruikers in een keer zowel hun Trådfri-lampen of Fyrtur- of Kadrilj-rolgordijnen bedienen. Ook is het mogelijk de Symfonisk-speakers te bedienen die Ikea samen met Sonos maakt. De IKEA Home Smart-app stelt onder andere een scène voor om alle apparaten in een keer uit te schakelen.

In de release notes staat ook dat de scènes kunnen worden gekoppeld aan de Snelkoppelknoppen. Dat zijn losse kleine knoppen die kunnen worden gekoppeld aan een handeling van de smarthomeapparaten van IKEA. Die knoppen zijn op dit moment nog niet te koop, maar het feit dat ze genoemd worden in de release notes is een indicatie dat de knoppen mogelijk snel uitkomen. De knoppen verschenen begin dit jaar al in de webshop voor 7,99 euro, maar zijn daar inmiddels niet meer te vinden.