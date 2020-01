IKEA brengt HomeKit-ondersteuning voor slimme rolgordijnen uit in Nederland

IKEA is in Nederland begonnen met de uitrol van HomeKit-ondersteuning voor zijn slimme rolgordijnen. Uit meldingen van tweakers blijkt dat de Trådfri-hub is bijgewerkt, zodat de Fyrtur- en Kadrilj-gordijnen zijn aan te sturen vanuit iOS.

De update zou sinds dit weekend beschikbaar zijn voor gebruikers. De Trådfri-hub, waar de gordijnen aan moeten worden gekoppeld, heeft een firmware-update gekregen. Vanaf update 1.10.29 verschijnen de gordijnen in HomeKit. Op die manier kunnen gebruikers hun rolgordijnen automatiseren via hun Mac, iPhone of iPad. Ook kunnen ze Siri gebruiken om de gordijnen te openen of te sluiten. De gordijnen werkten ook al via IKEA's eigen app en via Google Assistent.

De HomeKit-ondersteuning van de rolgordijnen liet lang op zich wachten, net als de producten zelf. De gordijnen kwamen in augustus uit, na maandenlang uitstel. HomeKit-ondersteuning zou aanvankelijk in de herfst en later 'begin 2020' naar Europa komen. Twee weken geleden stelde de meubelgigant de release opnieuw uit.