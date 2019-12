IKEA stelt HomeKit-ondersteuning voor slimme rolgordijnen uit tot begin 2020

IKEA heeft de beloofde HomeKit-ondersteuning voor zijn slimme Fyrtur- en Kadrilj-rolgordijnen uitgesteld tot begin volgend jaar. Eerder stelde IKEA dat Apples HomeKit vanaf de herfst van 2019 zou worden ondersteund. Een reden voor de vertraging geeft het bedrijf niet op.

De vertraging kwam aan het licht via een tweet aan de Britse helpdesk van IKEA, die voor het eerst gespot werd door de website HomeKit Hero. Een gebruiker die wilde weten wanneer de HomeKit-ondersteuning eraan komt, kreeg als antwoord 'begin volgend jaar' te horen.

De slimme Fyrtur- en Kadrilj-rolgordijnen van de Zweedse interieurgigant kwamen in augustus na veel vertraging op de markt. Aanvankelijk was het de bedoeling om de gordijnen vanaf hun introductie compatibel te maken met Apples ecosysteem voor huisautomatisering. Toen die deadline niet haalbaar bleek, werd de HomeKit-ondersteuning eerst vertraagd tot de herfst van dit jaar, en nu dus opnieuw tot begin 2020.

De ondersteuning van HomeKit moet er onder meer voor zorgen dat gebruikers de IKEA-rolgordijnen kunnen automatiseren via hun Mac, iPhone of iPad, en met spraak kunnen bedienen via Siri. Gebruikers kunnen de Fyrtur- en Kadrilj-gordijnen wel al bedienen via de Google Assistent en IKEA’s eigen Home smart-app.