Nieuwe Philips Hue-modellen voor buitengebruik lekken uit in online folder

Philips brengt binnenkort een nieuwe serie Hue-lampen uit die speciaal voor buitenshuis bedoeld zijn. Het gaat onder andere om een extra grote versie van de al bestaande Hue Lily. Maar ook om een aantal nieuwe modellen. Philips brengt zowel normale lampen als gekleurde uit.

De producten worden naar verwachting aangekondigd op de CES-beurs die begin volgend jaar in Las Vegas plaatsvindt, maar zijn nu al uitgelekt via een folder die Hueblog.de heeft gevonden. Hueblog.de ontdekte daarin onder andere de Lily XL, een grotere versie van de lamp die het bedrijf al in 2018 uitbracht. De Lily XL is vijf centimeter breder, en heeft een lichtsterkte van 1200 lumen. Ook komt er een nieuwe versie van de Impress-buitenwandlamp aan. Die zou in het voorjaar van volgend jaar moeten verschijnen. Die lamp hoeft niet te worden aangesloten op een eigen aansluiting. Hij kan ook via de standaard 24 volt-buitenkabel worden aangesloten.

Er verschijnen ook een aantal nieuwe producten in de Hue-lijn. Dat zijn onder andere twee lampen die Philips de Nyro noemt. Het gaat om twee modellen, de 'pedestal' of 'voetstuk', en een muurlantaarn. De Nyro-lampen zijn zwart en plat, en hebben bovenop een soort afdakje waarin de verlichting zit. De 'pedestal' is hoogstwaarschijnlijk bedoeld om langs een paadje op de grond te zetten, en de muurlantaarn om op te hangen.

Er worden verschillende andere modellen aangekondigd die bedoeld zijn om aan de muur te hangen. Dat zijn de Resonate-lantaarns, die in een zwarte en roestvrijstale uitvoering beschikbaar komen, en de Resonate die cilindervormig is. Philips brengt ook een paar lampen uit met een wat traditioneler ontwerp. Dat zijn de Attract, die een kap heeft en naar beneden schijnt, en de Daylo-lampen die rond zijn.