Nederlands bedrijf kondigt eerste dimmer met Zigbee- en Z-Wave-ondersteuning aan

EcoBright heeft een druk/draaidimmer aangekondigd die werkt met zowel het Zigbee- als het Z-Wave-protocol. De Smart led dimmer heeft een bereik van 0 tot 200 watt en heeft geen nuldraad nodig. De dimmer is nu te koop voor 140 euro.

EcoBright is naar eigen zeggen het eerste bedrijf dat met een draaidimmer komt die overweg kan met zowel Zigbee als Z-Wave. De dimmer kan overweg met alle dimbare ledlampen die werken op fase afsnijding. Lampen van bijvoorbeeld IKEA, Philips en Osram werken dan ook met de dimmer. De dimmer kan overweg met dimbare led- en laagspanningslampen van 1 tot 200 watt, en dimbare spaar-, halogeen- en gloeilampen met een maximum van 300 watt.

Hoewel de dimmer overweg kan met de twee communicatieprotocollen, kan het dat niet tegelijk. Wanneer gebruikers willen wisselen van protocol, moet de knop en het frontje van de dimmer worden gehaald, om daar een schuifje te verplaatsen. Na het wisselen van protocol moet de dimmer tevens gerest worden. Wanneer de dimmer is geïnstalleerd werkt het vergelijkbaar met andere dimmers; door te drukken gaan de lampen aan of uit, door te draaien wordt de helderheid van de lampen bepaald. De dimmer is ook te besturen via smarthome-apps, daarvoor is de dimmer voorzien van Z-Wave Plus- en Zigbee 3.0-chips.

De dimmer kan volgens EcoBright overweg met onder meer Google Assistant, Amazon Alexa en Philips Hue. De dimmer kan niet overweg met de Home Smart-app, vroeger bekend als de Trådfri-app, van IKEA. EcoBright zegt dat de dimmer van 0 tot 200 watt kan dimmen en een dimbare ledlamp van 1 watt ook op het systeem kan worden aangesloten. EcoBright merkt wel op dat de kwaliteit van het dimmen afhankelijk is van zowel de dimmer als de lamp; niet iedere lamp kan dus tot nul procent terug dimmen.

Kopers krijgen de dimmer inclusief afdekraam en dimmerknop, al werken afdekmaterialen en dimmerknoppen van sommige merken ook met het systeem. De EcoBright Smart led dimmer is voor 140 euro te koop via de webshop van het bedrijf, op dit moment is er een levertijd van maximaal vier weken.