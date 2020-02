Nederlands bedrijf introduceert afzonderlijke leddimmers voor zigbee en z-wave

Het Nederlandse bedrijf EcoBright brengt twee druk-draaidimmers op de markt: een die werkt op basis van z-wave en een die via zigbee functioneert. Het bedrijf wil hiermee naar eigen zeggen tegemoetkomen aan feedback van Tweakers-gebruikers.

De EcoDim Zigbee 0-200W en Z-Wave 0-200W werken, zoals de namen al aangeven, met ledvermogens van 0 tot 200W en zijn geschikt voor alle bekende afdekmaterialen. Ze zijn aan te sluiten met twee bestaande draden en hebben geen nuldraad of bypass nodig. Gebruikers kunnen zelf een minimale en maximale helderheid instellen.

De zigbee-variant kan overweg met Touchlink en is dus te combineren met hardware die dit ondersteunt, zonder dat hiervoor een hub of controller nodig is. De Zigbee 0-200W kost 99,95 euro op de site van EcoBright.

De z-wave-dimmer heeft een Z-Wave Plus-chip en een verbruiksmeter, voor inzicht in het verbruik van aangesloten lampen via de app. Ook is de dimmer te gebruiken in een wisselschakeling. De Z-Wave 0-200W heeft een prijs van 109,95 euro.

EcoBright meldt onder andere de twee afzonderlijke dimmers uit te brengen op basis van de reacties op zijn eerste druk-draaidimmer, die met zowel het zigbee- als het z-wave-protocol werkt. Die dimmer kost 140 euro en op dat bericht gaven diverse Tweakers-lezers aan dat deze prijs aan de hoge kant is, omdat afzonderlijke dimmers voor lagere prijzen te vinden zijn.