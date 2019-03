Somfy kondigt slimme rolgordijnen aan

Somfy heeft gemotoriseerde rolgordijnen in de Huna-lijn aangekondigd die met een smartphone-app bediend kunnen worden. Daarnaast kunnen gebruikers lichtsensoren integreren voor automatisch openen en sluiten op basis van invallend zonlicht.

De app van Somfy biedt gebruikers de mogelijkheid een rolgordijnen of groepen te bedienen. Daarnaast kunnen ze zelf thuisscenario's en timerfuncties instellen en de positie van de rolgordijnen bepalen. Naast de app is er een draadloze wandschakelaar die op basis van bluetooth 4.2 werkt en een bereik van 20 meter binnenshuis heeft. De Huna-lichtsensor maakt eveneens verbinding via bluetooth 4.2 en de batterijen van deze draadloze accessoire voorzien de sensor twee jaar van voldoende stroom.

De Huna-rolgordijnen zelf zijn ook van batterijen voorzien en hiermee werken de gordijnen tot drie jaar, uitgaande van één op- en neerbeweging per dag. Somfy levert de gordijnen met minimale breedte van 87,4cm, maximale breedte van 250cm, minimale hoogte van 38cm en maximale hoogte van 250cm.

De startprijs van de Huna-rolgordijnen is 337 euro. De lichtsensor kost 65 euro.