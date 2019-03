VS krijgt in 2021 exascalesupercomputer met Intel Xe-gpu's

Intel en Cray gaan een exascalecluster voor het Amerikaanse ministerie van Energie bouwen die in 2021 opgeleverd moet worden. De supercomputer gaat over Intels Xeon-cpu's, Optane-geheugen en Xe-gpu's beschikken.

Het systeem gaat Aurora heten en komt te staan bij het Argonne National Laboratory in Chicago. Met de bouw is een contract van 500 miljoen dollar gemoeid. Het supercomputercluster gaat gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek voor het Amerikaanse ministerie van Energie.

De supercomputer wordt opgetrokken rond Xeon-processors, Optane DC-geheugen en Intels Xe-architectuur. Intel werkt onder de naam Xe aan grafische chips die voor meerdere markten bedoeld zijn en in bijvoorbeeld videokaarten voor consumenten en accelerators voor datacenters en supercomputers moeten verschijnen.

De Aurora-supercomputer wordt gebaseerd op Cray's Shasta-platform en zal uit meer dan tweehonderd computekabinetten bestaan. De onderlingen verbindingen betreffen Cray's Slingshot-interconnects en Cray gaat zijn Shasta-softwarestack optimaliseren voor Intels architectuur.

De Aurora is een van meerdere exascalesupercomputers die op komst zijn. Deze computerclusters bieden een rekenkracht van een exaflops, 1018 flops, oftewel een miljard miljard floating operations per second. Ter vergelijking: het IBM Summit-systeem van het Oak Ridge National Laboratory van het Amerikaanse ministerie van Energie voert momenteel de Top500-lijst van supercomputers aan met prestaties van 143,5 petaflops en een piek van 200,8 petaflops.