Supercomputer Breniac van KU Leuven krijgt upgrade van vijf miljoen euro

Het Vlaams Supercomputer Centrum trekt een bedrag van vijf miljoen euro uit voor een upgrade van Breniac, de supercomputer van de KU Leuven. Ondanks de investering zal Breniac niet meer de krachtigste computer van België zijn. Die staat sinds deze week bij de Universiteit Antwerpen.

Wetenschappers gebuiken Breniac onder meer voor onderzoek naar nieuwe medicijnen, hernieuwbare energiebronnen en het berekenen van klimaatmodellen. Bij de ingebruikname in 2016 behoorde de supercomputer tot de tweehonderd krachtigste ter wereld, maar intussen is Breniac ver weggezakt op die ranglijst. "De bestaande capaciteit wordt volledig opgebruikt. Expansie drong zich op", zegt Leen Van Rentergem, ict-manager van de KU Leuven, in de krant De Tijd. Met de upgrade groeit de rekenkracht van het systeem van 600 teraflops naar 1,5 petaflops oftewel 1,5 biljard berekeningen per seconde.

De snelste supercomputer van België staat sinds 23 januari echter bij de Universiteit Antwerpen. Daar beschikt de imec-onderzoeksgroep IDLab voortaan over een door Nvidia ontwikkelde DGC-2-supercomputer met een piek van 2 petaflops. Dat is overigens nog altijd een stuk 'langzamer' dan de allersnelste supercomputer ter wereld. Op dit moment is dat de in Amerika gestationeerde Summit van IBM en het Amerikaanse ministerie van Energie, een machine met rekensnelheden tot 200 petaflops.