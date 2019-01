Bètatest pvp-modus voor Fallout 76 gaat in maart live

Fallout 76 krijgt een pvp-modus, Survival genaamd. In maart gaat de bètatest van deze modus live. Hoe lang de bètatestperiode gaat duren, is niet bekend. Survival wordt een aparte modus die spelers bij het startscherm kunnen selecteren, naast de reguliere Adventure-modus.

Bethesda meldt dat Survival moeilijker zal zijn dan de reguliere modus. Spelers hoeven bijvoorbeeld geen verzoek naar anderen te sturen om tegen hen te kunnen vechten. Als spelers doodgaan, lopen ze het risico om waardevolle items te verliezen en worden ze teruggestuurd naar de Vault of hun kamp. Groepsgenoten kunnen elkaar niet doden.

Tegenover de verhoogde moeilijkheidsgraad staan hogere beloningen. Spelers kunnen het dubbele aantal Bottle Caps verdienen als ze een andere speler weten te doden. Ook wordt Survival voorzien van een eigen leaderboard.

Bethesda benadrukt dat de beslissingen voor de pvp-modus niet vaststaan en dat er tijdens het bètatesten nog veranderingen doorgevoerd kunnen worden. De pvp-modus werd in december aangekondigd, naast een aantal updates die voor deze maand waren gepland. Destijds was er nog weinig bekend over de inhoud van de modus.