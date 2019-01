MyCom vraagt faillissement aan

Het bedrijf achter MyCom, Kijk Up, blijkt woensdag zijn faillissement te hebben aangevraagd. Donderdag was al gebleken dat de winkels van de keten gesloten waren. Volgens de ceo zijn gedaalde marges de oorzaak van het faillissement.

De faillissementsaanvraag staat op de site van MyCom. De aanvraag van Kijk Up omvat naast de MyCom-winkels ook het KijkBijMij-platform voor aankoopadvies. Algemeen directeur Marco Heestermans van Kijk Up noemt in de mededeling 'het huidige businessmodel definitief achterhaald'. Volgens hem is de branche voor it en consumentenelektronica al jarenlang gewend aan lage marges. "Nadat in 2018 de marges nóg verder onderuit zijn gegaan, lijkt het traditioneel inkopen van handelsgoederen en zelf voorraad houden definitief een prehistorisch businessmodel", aldus de ceo.

Begin deze maand probeerde MyCom nog het hoofd boven water te houden door zeven van de veertien winkels te sluiten en een crediteurenakkoord af te sluiten. "De uitkomst van dit crediteurenakkoord was echter onvoldoende om verantwoord verder te kunnen", aldus Heestermans, die benadrukt dat 'iedereen er keihard aan getrokken heeft'.

Alle winkels zijn inmiddels gesloten en ook de webwinkel is offline gehaald. Klanten kunnen bestelde producten ook niet meer retourneren en reparaties laten uitvoeren is evenmin mogelijk. Klanten die al betaald hebben voor een niet geleverd product of hun product ter reparatie bij een failliet bedrijf hebben liggen, vissen vaak achter het net. Meer informatie over wat te doen bij een overeenkomst met een failliet bedrijf staat op Gathering of Tweakers.

Bij Kijk Up bv zijn zeventig personeelsleden in dienst. Het bedrijf bekijkt nog welke mogelijkheden er zijn om de merknamen MyCom en KijBijMij te gebruiken voor een businessmodel met toekomstperspectief.