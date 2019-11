Intel geeft details over Ponte Vecchio-Xe-gpu voor datacenters

Intel werkt onder de naam Ponte Vecchio aan een gpu voor datacenters en supercomputers. Het is een variant van de Xe-gpu die bestaat uit 7nm-chiplets. Intel gaat nodes maken met zes gpu's en twee Xeon-cpu's en alles onderling verbinden met de CXL-interconnect.

Intel gaat de Ponte Vecchio-gpu gebruiken in Aurora, de Amerikaanse exascalesupercomputer die eerder dit jaar werd aangekondigd. Intel heeft nu bekendgemaakt dat de Ponte Vecchio-gpu's uit verschillende 7nm-chiplets bestaan. Die chiplets worden met elkaar verbonden via Intels emib en de fabrikant gaat ook zijn Foveros-techniek voor het stapelen van chips gebruiken.

Concrete details over de opbouw van de Ponte Vecchio-gpu geeft Intel niet. Zo is niet duidelijk uit hoeveel chiplets de gpu bestaat en welke onderdelen er gestapeld worden. Om verschillende gpu's onderling met elkaar te laten communiceren, maakt Intel de Xe-interconnect. Die is gebaseerd op de CXL-interconnect op basis van pci-e 5.0.

Die interconnect kan ook ingezet worden om de gpu's te verbinden met processors. Voor de komende Aurora-supercomputer gaat Intel nodes maken die uit zes Ponte Vecchio-gpu's en twee Sapphire Rapids-processors bestaan. Laatstgenoemde zijn Xeon-cpu's die in 2021 uit zullen komen en op een verbeterd 10nm-procedé worden gemaakt.

Ponte Vecchio is gebaseerd op de Intel Xe-gpu. Onder die naam werkt Intel aan gpu's voor allerlei toepassingen. Volgens AnandTech heeft Intel tijdens een presentatie nog eens aangegeven dat er één Xe-architectuur is, die aangepast wordt afhankelijk van de toepassing. Zo zal de variant voor datacenters toegespitst zijn op kunstmatige intelligentie, double precision-berekeningen en een hoge geheugenbandbreedte.

Nog voordat de Ponte Vecchio-gpu voor datacenters uitkomt, zal Intel een Xe-gpu voor gamers uitbrengen. Dat moet ergens in 2020 gebeuren. Eind oktober maakte Intel bekend dat er voor het eerst een Xe-gpu op een pcb is gemonteerd en dat deze succesvol is aangezet.