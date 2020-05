Intel deelt foto van Xe-gpu voor datacenters en hint op ontwikkeling opvolger

Intel heeft een afbeelding van zijn aankomende Xe-gpu voor datacenters gepubliceerd op Twitter. Daarnaast heeft Raja Koduri, hoofd van Intels grafische divisie, enkele details over de chip gedeeld. De topman hint ook dat er wordt gewerkt aan een opvolger van de gpu.

Intel zette deze week een afbeelding van de gpu in kwestie op Twitter. Raja Koduri bevestigt hierbij dat het om een 'Xe-HP'-gpu gaat, die specifiek zijn bedoeld voor gebruik in datacenters. Volgens hem heeft de chip 'tientallen miljarden transistors' en kan de gpu 'tienduizenden ops per klokcyclus' verwerken. De chip maakt gebruik van een lga-ontwerp, net als de huidige Intel-cpu's. Vermoedelijk gebruikt de Xe-chip in kwestie een ontwerp met chiplets, in plaats van een enkele monolitische die. Intels aankomende Ponte Vecchio-gpu, die ook is gebaseerd op de Xe-architectuur, bevat ook meerdere chiplets.

Tom's Hardware schat op basis van de foto dat de chip zo'n 2688 pads bevat. Dat zijn er meer dan socket LGA-2066 voor hedt -chips en LGA-1200 voor consumenten-cpu's, maar minder dan de huidige Xeon-chips, die in een socket met 3647 pins passen. Ook wordt het formaat van de chip door Tom's Hardware geschat op ongeveer 3880 vierkante millimeter. Ter illustratie: de Tesla V100-gpu van Nvidia, die ook is bedoeld voor datacenters, heeft een oppervlakte van 815mm².

Koduri noemt de chip op Twitter de 'vader van alle [gpu's]'. Een dag later meldde hij dat er ook wordt gewerkt aan de 'Baahubali' van alle gpu's. Dit lijkt een verwijzing te zijn naar een gelijknamige Indische superheldenfilm. Vermoedelijk bedoelt hij hiermee dus een opvolger van de afgebeelde Xe-gpu. Deze nieuwe chip wordt volgens de Intel-topman al 'gebakken', en zou dus al in productie zijn. Verdere details worden niet gegeven.