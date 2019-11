Logitech brengt accessoires voor Xbox Adaptive Controller uit

Logitech G komt met de Adaptive Gaming Kit, een set van knoppen en triggers die aan de Xbox Adaptive Controller gekoppeld kunnen worden. De hulpstukken zijn bedoeld voor gamers met een lichamelijke beperking.

In de Logitech G Adaptive Gaming Kit zitten drie kleine en drie grote knoppen met mechanische schakelaars. Verder zitten er vier 'lichte aanraaktoetsen' en twee variabele triggers bij de set. Deze bedieningselementen kunnen op de meegeleverde speelmatten gezet worden met klittenband.

De bedieningselementen zijn een uitbreiding voor de Xbox Adaptive Controller die Microsoft vorig jaar uitbracht. Dat is een grote platte controller met negentien 3,5mm-aansluitingen waar accessoires op aangesloten kunnen worden. Iedere input bedient een van de functies van een Xbox-controller.

Logitech heeft voor zijn Adaptive Gaming Kit samengewerkt met Microsofts Inclusive Tech Lab en de organisaties The AbleGamers Charity en SpecialEffect. De set is te koop voor honderd euro. Om er gebruik van te maken is de Xbox Adaptive Controller vereist; die kost negentig euro.