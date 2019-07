Slimme rolgordijnen van IKEA zijn vanaf oktober verkrijgbaar

De elektrische rolgordijnen van IKEA zijn vanaf oktober in Nederland verkrijgbaar. Dat schrijft het Zweedse concern op zijn site. De rolgordijnen hadden eigenlijk in februari op de markt moeten komen, maar werden door softwareproblemen uitgesteld.

De verschijningsmaand van oktober noemt IKEA op de pagina over zijn rol- en vouwgordijnen, zo merkt tweaker White_Collar op. Verdere informatie, zoals prijzen, afmetingen en een specifieke datum, geeft IKEA op de pagina niet. Op de Belgische site worden de rolgordijnen niet gemeld. Tweakers heeft aan IKEA vragen hierom gesteld.

IKEA kondigde de rolgordijnen eind vorig jaar aan, toen sprak het bedrijf nog over een verschijningsdatum van februari. De gordijnen zijn met de Trådfri-app of met spraak- of afstandsbediening te besturen. Voor spraakbesturing kunnen de gordijnen overweg met Alexa, Google Assistent, en Siri. Het Kadrilj-gordijn is lichtdoorlatend, de Fyrtur is verduisterend. De elektrische gordijnen werken met accu's. Eind vorig jaar werd nog gesproken over een prijs vanaf 119 euro voor de Kadrilj, de Fyrtur moet vanaf 149 euro kosten. Over welke afmetingen dat gaat is nog niet duidelijk, mogelijk kunnen consumenten kiezen voor afmetingen tussen 60 en 140cm.

In juni leek het er nog op dat de rolgordijnen in augustus uit zouden komen. Dit bleek uit een bericht op de Zweedse IKEA-site. Nu blijkt dat Nederlanders nog twee maanden extra moeten wachten. Het uitstel kwam door softwareproblemen, zo wilde IKEA dat het gordijn goed overweg kan met de Trådfri-app voordat de producten op de markt komen.