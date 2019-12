Telenet biedt klanten betaald beveiligingspakket aan met speciale modemfirmware

De Belgische provider Telenet introduceert een nieuwe dienst die klanten moet beschermen tegen phishing en malware. Safespot beschermt ook tegen misbruik van slimme apparaten in een huis. Safespot omvat onder meer een update van de modem en kost 4,99 euro per maand.

Safespot is volgens Telenet vooral bedoeld voor IoT-apparaten zoals bewakingscamera's, thermostaten en deurbellen die volgens het bedrijf vaak onvoldoende beveiligd zijn. Door bekende beveiligingslekken in zulke apparaten kunnen cybercriminelen niet alleen toegang krijgen tot gegevens op computers, maar bijvoorbeeld ook meegluren bij nietsvermoedende gebruikers, stelt Telenet. Verder kunnen slimme toestellen volgens de operator onder bepaalde omstandigheden misbruikt worden om een ddos-aanval uit te voeren servers of websites van bedrijven.

Telenet-klanten die een abonnement nemen op de nieuwe Safespot-dienst ontvangen naast een 'klassiek' antivirusprogramma van Bitdefender ook een update van de modemsoftware. Dit stelt de modem in staat om het dataverkeer te monitoren van en naar alle toestellen die met het thuisnetwerk in verbinding staan. Apparaten die zich verdacht gedragen, bijvoorbeeld door met een 'gevaarlijke server' te communiceren, worden automatisch geïsoleerd. Telenet werkt voor deze beveiligingssoftware samen met het Israëlische bedrijf Securing SAM.

Bij Safespot hoort ook een smartphoneapp die een overzicht geeft van alle verbonden apparaten. Klanten kunnen via de app ook zien welke toestellen beveiligd zijn en of er in de voorbij weken een aanvalspoging heeft plaatsbevonden. De krant HLN weet te melden dat Telenet de dienst eerst heeft getest bij 76 gezinnen. Bij die klanten vonden maandelijks vijf tot zes zogeheten port scans plaats.

Telenet-klanten die gebruik willen maken van Safespot, betalen daarvoor maandelijks 4,99 euro bovenop hun gewone abonnementskosten. De provider zegt dat het geld vraagt omdat Safespot een alternatief is voor beveiligingssoftware die klanten normaal liever zelf installeren. "Safespot heeft een vergelijkbare prijs als die je voor een commercieel antiviruspakket betaalt", stelt het bedrijf.