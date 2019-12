Hack maakt gratis verlengde beveiligingsondersteuning Windows 7 mogelijk

Gebruikers van een techsupportforum hebben een manier gevonden om de verlengde beveiligingsondersteuning van Windows 7 gratis te krijgen. Ze hebben een tool gemaakt waarmee het mogelijk is de Extended Security Updates op een systeem te installeren.

Met de Extended Security Updates is het mogelijk om ook ná 14 januari 2020 beveiligingsondersteuning voor Windows 7 te krijgen. De officiële ondersteuning stopt vanaf die datum, maar systeembeheerders kunnen met de ESU tegen betaling tot beschermd blijven met patches. Gebruikers van een forum hebben ontdekt dat het mogelijk is de testversie van de ESU te krijgen door het omzeilen van de licentiecheck.

De gebruikers hebben inmiddels ook een tooltje gebouwd om dat automatisch te doen. De tool werkt hetzelfde als tools waarmee standaard Windows-activatiesleutels omzeild kunnen worden. Naast de tool is het ook nodig om de onlangs veschenen KB4528069-update te downloaden waarin een testversie van Windows 7 ESU zit. Volgens de gebruikers van het forum komt Microsoft in een toekomstige update waarschijnlijk met een patch die het omzeilen onmogelijk moet maken.

De tool is alleen te gebruiken op systemen waar de Extended Security Updates mogelijk op zijn. Dat zijn alleen systemen met een Pro- en Enterprise-licentie. Home-versies van Windows 7 konden al geen aanspraak maken op de extra updates.

De beveiligingsondersteuning voor Windows 7 stopt over een paar weken, maar nog steeds zijn veel bedrijven, gemeenten en consumenten niet over. Onlangs bleek na een rondvraag van Tweakers dat de helft van de Nederlandse gemeenten nog niet volledig over was naar het nieuwe besturingssysteem. Microsoft probeert op verschillende manieren om klanten toch te laten upgraden of ze in ieder geval langer te ondersteunen.