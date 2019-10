Microsoft gaat Windows 7 Pro-gebruikers toch waarschuwen voor end-of-life

Microsoft gaat Windows 7 Pro-gebruikers waarschuwen dat het besturingssysteem over enkele maanden niet meer ondersteund wordt. Gebruikers krijgen na een nieuwe update een pop-up met de waarschuwing te zien. Eerder verwijderde Microsoft die waarschuwing juist al uit het OS.

Windows 7 Home-gebruikers zagen al in april van dit jaar waarschuwingen over de end-of-life van het besturingssysteem. Nu stuurt Microsoft die ook naar Windows 7 Professional-gebruikers. Dat staat haaks op een belofte die Microsoft eerder deed bij de uitrol van KB4493132. Toen zei het bedrijf de waarschuwing in de toekomst juist niet naar Professional- en Enterprise-gebruikers zou sturen. In update van een oude blogpost uit maart zegt Microsoft dat het dat alsnog gaat doen.

De waarschuwing gaat over het verlopen van de beveiligingsondersteuning van Windows 7. Dat gebeurt op 14 januari volgend jaar. In de melding staat dat de ondersteuning stopt, met een knop waarop gebruikers meer kunnen leren. Ook staat er een knop waarmee gebruikers kunnen zorgen dat ze de melding niet nog vaker zien. In de blogpost noemt Matt Barlow van Microsoft het 'een vriendelijke herinnering die je een paar keer krijgt te zien in 2019'. De melding verschijnt alleen bij individuele gebruikers, maar niet op apparaten die onderdeel zijn van een centraal geregeld ict-netwerk.

Hoewel de ondersteuning bijna verloopt heeft Microsoft de afgelopen maanden steeds meer maatregelen genomen om bedrijven langer te beveiligen. Daarvoor zijn veel bestaande programma's bijvoorbeeld uitgebreid. Zo kunnen ook kleinere bedrijven verlengde ondersteuning krijgen, en geldt dat ook voor Office 365 ProPlus. Dat is ook wel nodig, want veel organisaties zijn nog niet over naar Windows 7. Tweakers deed onlangs een inventarisatie bij alle Nederlandse gemeenten. Daaruit bleek dat de helft nog werkt aan de upgrade naar Windows 10.