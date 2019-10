Microsoft maakt Windows Virtual Desktop beschikbaar voor zakelijke klanten

Microsoft heeft zijn dienst Windows Virtual Desktop beschikbaar gemaakt voor bedrijven. Met de op Azure draaiende dienst kunnen gebruikers makkelijk gevirtualiseerde Windows 10- en 7-omgevingen draaien.

Windows Virtual Desktop is beschikbaar voor bedrijven die een Enterprise- of Education-licentie hebben voor Windows 7 en Windows 10, en gebruikers van bepaalde Microsoft 365-licenties. Windows 7 krijgt binnen dit programma ook security-updates tot 2023, iets waar bedrijven zonder WVD juist extra voor moeten betalen. De ondersteuning voor Windows 7 is vooral bedoeld om bedrijven de kans te geven hun oude apps te draaien terwijl ze de overgang maken naar Windows 10, aldus Microsoft. Dat is voor veel bedrijven hard nodig, want de ondersteuning voor Windows 7 stopt op 14 januari volgend jaar.

Het verschil tussen deze virtualisatie van Windows en wat nu al geboden wordt door andere bedrijven is dat Microsoft de mogelijkheid biedt om verschillende sessies van een os tegelijk te bieden aan gebruikers, in plaats van dat er in essentie een enkele computer op afstand bediend wordt. Verder biedt Microsoft hulpmiddelen om te migreren vanaf Remote Desktop Services.

De functie is nu wereldwijd beschikbaar, schrijft TechCrunch. In principe is het gebruik van de dienst gratis voor klanten met de juiste licentie, maar het gebruik van onderliggende Azure-infrastructuur vergt wel een Azure-abonnement. Dat brengt eigen kosten met zich mee. Deze kosten hangen af van op wat voor schaal WVD wordt gebruikt.