Amerikaanse leger gebruikt geen floppy's meer voor coördineren kernaanvallen

Het Amerikaanse leger maakt geen gebruik meer van floppy's bij het eventueel lanceren van kernwapens. Tot voor kort gebruikte de luchtmacht 8"-floppydisks voor het coördineren van kernaanvallen. De Amerikanen zijn nu overgestapt op solid state storage.

Het Amerikaanse leger maakt bij het lanceren van nukes tot voor kort gebruik van 8"-floppy's in een systeem van IBM uit de jaren '70, schrijft c4isrnet. Via dit systeem, het Strategic Automated Command and Control System, ook wel saccs, konden bevelen van de Amerikaanse president om kernwapens te lanceren worden ontvangen tijdens een crisisperiode. Het is volgens de VS onhackbaar, aangezien het systeem in gebruik werd genomen voordat het internet bestond. "Je kunt geen dingen hacken die geen ip-adres hebben," vertelt Jason Rossi, commandant van de 595th Strategic Communications Squadron van de Amerikaanse luchtmacht aan c4isrnet.

In 2016 gaf het Amerikaanse leger aan dat het oude IBM-systeem voor het einde van 2017 zou vervangen en upgrades aan zou brengen aan zijn dataopslagsysteem, port expansion processors, draagbare terminals, en desktop terminals. Het is onduidelijk of dit project is voltooid, maar de Amerikaanse luchtmacht geeft wel aan dat de snelheid en de connectiviteit van de saccs is verbeterd. Hieronder valt dus ook een upgrade naar solidstate-opslag.

Ondanks de leeftijd van het systeem, is de luchtmacht ervan overtuigd dat het secuur is, en dat het systeem goed is onderhouden. Tegelijkertijd is het installeren van een nieuw systeem niet eenvoudig, aangezien het leger er zeker van moet zijn dat een vijand zo'n systeem niet kan hacken, en daarmee toegang kan krijgen tot de operatieve kernwapens van de VS. Ook moet het systeem betrouwbaar zijn, en moet het te allen tijde zijn taak kunnen uitvoeren wanneer dit nodig is, vertelt een medewerker van het wetenschappelijke adviesorgaan van de luchtmacht aan Defense One.

Hoewel de hardware oud is, wordt de software van sacss continu verbeterd door jonge programmeurs van de luchtmacht. Dat is saai werk volgens Travis Menard, het hoofd van de programmeringssectie van de 595th SCS. Om het personeel betrokken te houden stuurt de luchtmacht zijn meest veelbelovende programmeurs regelmatig naar software-ontwikkelingshubs in bijvoorbeeld Boston of Los Angeles.

Toch heeft het oude systeem wat haken en ogen. Er is veel mankracht nodig om saccs operationeel te houden, maar veel nieuwe krachten zijn jong en onervaren. Zij zijn opgeleid tot it-specialist en kunnen dus vooral moderne systemen beheren. De saccs is oud, en vereist andere kennis; bijvoorbeeld het solderen van metaal. Er zijn oudere medewerkers die de printplaten, diodes en weerstanden uit hun hoofd kennen. Die werken al zo lang met saccs dat ze problemen kunnen diagnosticeren met slechts een foutcode. Die expertise is moeilijk te vervangen. "Het is geen sexy werk. Het is soldeerijzers en miniatuurmicroscopen," aldus Jason Rossi.

