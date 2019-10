Office 365 ProPlus op Windows 7 krijgt nog drie jaar beveiligingsupdates

Microsoft geeft Office 365 ProPlus-software onder Windows 7 ook in de komende drie jaar nog beveiligingsupdates. Aanvankelijk zou die ondersteuning samen met die van Windows 7 stoppen, maar het bedrijf wil klanten meer tijd geven om over te stappen naar Windows 10.

Microsoft schrijft dat op een pagina over het end-of-life van Windows 7. Daar staat dat ook Office 365 ProPlus tot januari 2023 van beveiligingsupdates wordt voorzien. Daarbij staat niets over kosten. Voor Windows 7 is het tot die tijd ook mogelijk om beveiligingsupdates te blijven ontvangen, maar dat kost onder het Extended Security Updates-programma wel geld. De standaardondersteuning van Windows 7 stopt per 14 januari 2020.

Microsoft zegt dat het klanten op deze manier meer tijd wil geven om over te stappen op een ander besturingssysteem. De software die nu langer wordt ondersteund, bestaat uit de desktopapplicaties die gebruikers met een Office 365-abonnement kunnen downloaden. Volgens Microsoft komen er alleen beveiligingsupdates uit, maar geen nieuwe features. Als gebruikers overstappen naar Windows 10, zijn die updates wel weer verkrijgbaar.

Microsoft waarschuwt er wel bij dat Windows 7 zelf nog steeds niet veilig is. De normale versies van Office, zoals Office 2016, Office Standard 2013 en Office Professional Plus 2016 worden ná 14 januari 2020 ook niet langer ondersteund.