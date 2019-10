Ook kleinere bedrijven krijgen optie voor langere beveiligingssupport Windows 7

Microsoft geeft ook middelgrote en kleine bedrijven de kans om verlengde ondersteuning voor Windows 7 te aan te schaffen. Daarmee kunnen ook die bedrijven meer tijd krijgen om de overstap naar Windows 10 te maken.

De Extended Security Updates, of esu's, zijn vanaf 1 december 2019 te koop, schrijft Microsoft. Dat kan volgens het bedrijf via het Cloud Solution Provider-programma waarmee bedrijven via Microsoft-partners hun licenties afnemen. Het gaat om kleine en middelgrote ondernemingen die Microsoft 365 draaien, het pakket met Windows 10 én Office 365. Uit de tekst van Microsoft lijkt het niet dat gebruikers met enkel Windows 10 de beveiligingsupdates ook krijgen.

Bedrijven kunnen de upgrade vanaf 1 december 2019 aanschaffen. De verlengde ondersteuning loopt tot januari 2023. Het updatepakket kan worden gekocht per computer en de prijs ervan stijgt volgens Microsoft per jaar. Wat de kosten worden, noemt het bedrijf niet, maar het verwijst naar de CSP's waar bedrijven de ondersteuning kunnen afnemen. Bedrijven die geen klant zijn van een Cloud Service Provider, worden door Microsoft verwezen naar de algemene informatie over de end-of-life van Windows 7.

Tot nu toe waren esu's alleen af te nemen door grote bedrijven met een Windows 7 Professional- of Enterprise-pakket met Volume Licensing. Microsoft wil echter dat ook kleinere bedrijven de mogelijkheid krijgen de overstap naar Windows 10 te maken. Op 14 januari 2020 stopt de beveiligingsondersteuning van het besturingssysteem. Met Extended Security Updates krijgen bedrijven alsnog beveiligingsupdates, maar daarvoor moeten ze betalen.