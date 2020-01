Duitse overheid betaalt 800.000 euro voor verlengde ondersteuning Windows 7

De Duitse overheid betaalt voor het komende jaar nog zo'n 800.000 euro om van Microsoft verlengde ondersteuning voor Windows 7 te ontvangen. Bij de federale overheid in Duitsland zijn nog minstens 33.000 systemen met Windows 7 in gebruik.

De kosten van ongeveer 800.000 euro voor de verlengde Windows 7-ondersteuning zijn voor het lopende jaar, antwoordt het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken op een vraag van de Grünen-fractie. Handelsblatt beschikt over het document en de krant schrijft dat de kosten waarschijnlijk nog oplopen.

De fractievoorzitter van de Grünen beschuldigt de overheid van gebrek aan overzicht, omdat geen gegevens over Windows 7-gebruik voor alle ministeries konden worden geboden. Vijf van de veertien ministeries waren nog niet opgenomen in de inventarisatie die het ministerie van Binnenlandse Zaken publiceerde. "Daarom kan worden aangenomen dat de omvang van de problemen veel groter is dan al duidelijk is", aldus de woordvoerder.

Bij meer Duitse overheidsinstellingen is Windows 7 nog niet uitgefaseerd, hoewel de ondersteuning op 14 januari afliep. Zo draaien bij overheidswerkplekken van de stad Berlijn nog 20.000 van de 85.000 systemen op Windows 7.

Het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken zou al halverwege 2018 een programma hebben opgezet om de departementen van de federale overheid te helpen bij de migratie naar Windows 10. Twintig van de dertig deelnemende departementen zijn sindsdien naar Windows 10 gemigreerd.

Een klein aantal Nederlandse gemeenten was op 14 januari nog niet van Windows 7 afgestapt, bleek uit een inventarisatie van Tweakers. In oktober vorig jaar was meer dan de helft van de 344 gemeenten nog bezig met de migratie.