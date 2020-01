Wel filmmakermodus voor Philips-tv’s van 2021, geen hdmi 2.1 voor 2020-modellen

TP Vision heeft dinsdag zijn nieuwe lcd- en oled-tv's voor 2020 gepresenteerd, waarbij onduidelijkheid ontstond over hdmi 2.1 en de filmmakermodus. Die modus komt in ieder geval beschikbaar voor Philips-tv's die in 2021 uitkomen; hdmi 2.1 ontbreekt op de tv's voor dit jaar.

Rasmus Enger Larsen, een econoom en techliefhebber die de website FlatpaneldHD heeft opgericht, schrijft dat de filmmakermodus beschikbaar komt in Philips-tv's die in 2021 uitkomen. Deze modus, die mede door een lobby van Hollywood-regisseurs tot stand is gekomen, komt wellicht ook naar modellen die dit jaar op de markt verschijnen, maar dat is nog niet zeker. Larsen meldt dat Philips daar nog naar kijkt. TP Vision presenteerde dinsdag enkele nieuwe oled-tv's en lcd-tv's.

De filmmakermodus is bedoeld om kijkers een kijkervaring voor te schotelen zoals de makers van films die bedoeld hebben. Deze modus speelt daarop in, door aangepaste kleuren, extra frames door beeldinterpolatie, afwijkende beeldverhoudingen, sharpening en andere beeldverbeteringstechnieken uit te schakelen. Hoe deze modus wordt doorgevoerd, is nog niet bekend. Het kan in ieder geval via metadata in het videosignaal, maar gebruikers kunnen de modus bijvoorbeeld ook handmatig inschakelen via een knop op de afstandsbediening.

Eerder werd bericht dat de filmmakermodus naar de tv's van Samsung, Philips, LG, Panasonic en Vizio komt, maar volgens Larsen betrof dat Funai in het geval van Philips. Funai is het bedrijf dat televisies met het Philips-merk in Noord-Amerika verkoopt. TP Vision is verantwoordelijk voor de verkoop van Philips-tv's in Europa.

Daarnaast blijkt nu dat de Philips-tv's die TP Vision dit jaar in Europa uitbrengt, geen hdmi 2.1 ondersteunen. Dat heeft het bedrijf bevestigd. De auto low latency mode zal wel ondersteund worden. Deze modus, die standaard onderdeel is van hdmi 2.1, maar ook aanwezig kan zijn op televisies met hdmi 2.0, zorgt ervoor dat een extern apparaat zoals een gameconsole een signaal naar de televisie kan sturen waarmee het scherm automatisch een modus met zo min mogelijk latency inschakelt. Deze modus zit bijvoorbeeld al op de Philips-oled-tv's die TP Vision vorig jaar uitbracht.

Philips OLED805