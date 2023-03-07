UHD Alliance werkt aan filmmakermodus voor Dolby Vision-beelden

De UHD Alliance werkt aan een filmmakermodus voor Dolby Vision-beelden op televisies. Deze modus bestaat al op veel moderne televisies van grote, bekende merken, maar was tot op heden beperkt tot sdr-beelden en hdr-beelden in combinatie met de HDR10-standaard.

TechRadar schrijft dat Mike Zink, de voorzitter van van de UHD Alliance, onlangs tijdens een sessie van LG sprak over de komst van een pipeline voor televisiemakers om de filmmakermodus voor Dolby Vision te kunnen implementeren. Het is onbekend wanneer dat het geval zal zijn. Vermoedelijk zullen LG-tv's en zeker die van andere fabrikanten pas in 2024 de filmmakermodus voor Dolby Vision-content ondersteunen.

De filmmakermodus is in 2019 tot stand gekomen na een lobby vanuit Hollywood. Nogal wat bekende regisseurs willen dat hun films bekeken worden op de manier zoals zij het bedoeld hebben. De filmmakermodus speelt daarop in, door aangepaste kleuren, extra frames door beeldinterpolatie, afwijkende beeldverhoudingen, sharpening en andere beeldverbeteringstechnieken uit te schakelen.