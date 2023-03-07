UHD Alliance werkt aan filmmakermodus voor Dolby Vision-beelden

De UHD Alliance werkt aan een filmmakermodus voor Dolby Vision-beelden op televisies. Deze modus bestaat al op veel moderne televisies van grote, bekende merken, maar was tot op heden beperkt tot sdr-beelden en hdr-beelden in combinatie met de HDR10-standaard.

FilmmakermodusTechRadar schrijft dat Mike Zink, de voorzitter van van de UHD Alliance, onlangs tijdens een sessie van LG sprak over de komst van een pipeline voor televisiemakers om de filmmakermodus voor Dolby Vision te kunnen implementeren. Het is onbekend wanneer dat het geval zal zijn. Vermoedelijk zullen LG-tv's en zeker die van andere fabrikanten pas in 2024 de filmmakermodus voor Dolby Vision-content ondersteunen.

De filmmakermodus is in 2019 tot stand gekomen na een lobby vanuit Hollywood. Nogal wat bekende regisseurs willen dat hun films bekeken worden op de manier zoals zij het bedoeld hebben. De filmmakermodus speelt daarop in, door aangepaste kleuren, extra frames door beeldinterpolatie, afwijkende beeldverhoudingen, sharpening en andere beeldverbeteringstechnieken uit te schakelen.

Door Joris Jansen

Redacteur

Feedback • 07-03-2023 17:39 100

07-03-2023 • 17:39

100

Lees meer

Dolby Atmos FlexConnect combineert tv-luidsprekers met losse exemplaren
Dolby Atmos FlexConnect combineert tv-luidsprekers met losse exemplaren Nieuws van 28 augustus 2023
LG-tv's kunnen filmmakermodus automatisch inschakelen bij Prime Video-content
LG-tv's kunnen filmmakermodus automatisch inschakelen bij Prime Video-content Nieuws van 29 oktober 2021
Samsung maakt filmmakermodus beschikbaar voor nieuwste QLED-televisies
Samsung maakt filmmakermodus beschikbaar voor nieuwste QLED-televisies Nieuws van 18 september 2020
Wel filmmakermodus voor Philips-tv’s van 2021, geen hdmi 2.1 voor 2020-modellen
Wel filmmakermodus voor Philips-tv’s van 2021, geen hdmi 2.1 voor 2020-modellen Nieuws van 22 januari 2020
Filmmakermodus komt naar tv's van Samsung, Philips, LG, Panasonic en Vizio
Filmmakermodus komt naar tv's van Samsung, Philips, LG, Panasonic en Vizio Nieuws van 8 januari 2020
Panasonic: filmmakermodus die beeldinterpolatie uitzet komt in 2020 op oled-tv's
Panasonic: filmmakermodus die beeldinterpolatie uitzet komt in 2020 op oled-tv's Nieuws van 6 september 2019
LG en Panasonic komen met filmmakermodus die beeldinterpolatie op tv's uitzet
LG en Panasonic komen met filmmakermodus die beeldinterpolatie op tv's uitzet Nieuws van 28 augustus 2019
Meer producten en artikelen
Televisies LG Dolby Vision

Reacties (100)

-Moderatie-faq
100
100
24
1
0
71
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
novasurp 7 maart 2023 18:26
Ik zou de filmmakermodus nooit gebruiken. Als Hollywood geen beeldinterpolatie wilt, moeten ze ophouden met films in 24 FPS te maken.
Relaxations @novasurp7 maart 2023 22:11
De The Hobbit films zijn in 48Hz gefilmd door Peter Jackson, maar dat vind ik persoonlijk geen fijne kijkervaring. Ik kijk vele malen liever naar de 24Hz (iets oudere) LOTR films van dezelfde filmmaker.

Zelf ben ik tevreden bezitter van een LG OLED CX, en met de juiste instellingen en (via Nvidia Shield) automatisch goed werkend autodetectie voor de Filmmakermodus ziet dat er allemaal erg goed, en vloeiend, uit op 24Hz (of meestal 23,96Hz).

Het kan natuurlijk goed dat voor een klein percentage mensen die 24Hz inderdaad niet werkt. Als je één van die personen bent is dat echt balen. Je zou eens kunnen testen of 25Hz (bv. The Crown via Netflix) dan net wel werkt voor je, of anders iets dat van origine met 30Hz is opgenomen (weinig commercieel materiaal waarschijnlijk, maar bv. wel zelf te testen door met je mobiel met 30Hz op te nemen en dat op je tv af te spelen).

Hier (klik) nog een m.i. interessant artikel over het 48Hz experiment met de The Hobbit films.
PVDK007 @Relaxations8 maart 2023 14:03
Precies deze reactie _/-\o_ Ik heb ook de CX en ik pas alles aan op de content. Het is alleen jammer dat ze de filmmakermodus qua licht op lampje 25 ofzo gezet hebben en niet 80. Ook had ''warm1'' misschien beter geweest dan ''warm2'' want voor mensen met felle lampen in huis en de hersens die aangepast moeten worden aan de kijkervaring is het net te donker of te geel.

Ik ben alleen niet altijd tevreden over de CX. Ik heb er echt een haat/liefde verhouding mee omdat ik soms fouten zie in het systeem of de beeldweergave. Heb jij ook dat Dolby Vision te donker is? :'( Door de energie labels mogen ze de nits niet te hoog zetten waardoor Dolby Vision echt te donker is. Ik heb alleen de afstandsbediening niet om hem te ''hacken''.
Relaxations @PVDK0078 maart 2023 21:04
Ja, CX is niet perfect inderdaad, maar ik moest/wilde ca. 2 jaar geleden eindelijk upgraden van de energieslurpende Panasonic plasma (destijd in 2011 in flinke aanbieding gekocht, maar qua beeldkwaliteit beter dan alles totdat LG met OLED kwam redelijk betaalbaar vanaf 2019), dus heb toen besloten dat de jaren '20 een LG OLED gingen worden ;-)

Volgens mij zijn die 2 instellingen die jij noemt ook de enige die ik zelf aangepast heb in de 'Bioscoop' modus, waarbij ik verder alle instellingen (voor zover mij bekend) hetzelfde heb als in de 'Filmmakermodus'. Daar kies ik zelf dus soms ook actief voor, maar meestal laat ik hem gewoon automatisch in de Filmmakermodus.

Voor TV (streaming) heb ik de 'Standaard' modus een klein beetje getweakt, en voor sport (F1 TV Pro) de 'Sport' modus flink getweakt, waarbij ik alles eigenlijk ook weer hetzelfde heb als in de 'Standaard' modus met enkel de 'Tru Motion Pro' (beeldinterpolatie) op medium om het irritante pan-effect (wat je bij racesport nogal snel hebt) tot een acceptabel niveau te beperken.

Wat betreft Dolby Vision ben ik wel met je eens dat die niet oogverblindend fel is, maar wanneer ik films en series kijk doe ik dat meestal 's avonds in een flink verduisterde ruimte, en dan vind ik (en mijn vrouw) de kijkervaring eigenlijk wel heel erg goed. Lichte scenes lichten dan (bij ons) wel echt de hele kamer op, dus wat dat betreft geen behoefte voor meer licht. Ik heb de CX dus ook niet gehackt, dus weet ook niet of je daarmee veel meer nits eruit zou kunnen halen...
Relaxations @Relaxations12 maart 2023 15:46
Kleine correctie op mijn eigen bericht nog, maar waar ik 'Tru Motion Pro' zei bedoelde ik 'Tru Motion' op 'Gebruiker', en onderliggende instelling 'OLED Motion Pro' op 'Medium', dit enkel bij 'live' sportuitzendingen (bv. bij F1 TV Pro app, of bij voetbal via NLZiet).

Bij alle andere brontypen/uitzendingen 'Tru Motion' op 'Uit'.
ChopperGunnerNL @Relaxations10 maart 2023 00:05
Kleine correctie: Het gaat om de FPS. Niet de Hz. De Hz ligt in Amerika namelijk op 60, vandaar ook standaarden als 30 en 60 FPS. Europa heeft 50Hz en daarmee dus ook standaarden als 25 en 50 FPS.
24 FPS of 23.976 is ook een framerate wat alleen in Amerika gebruikt wordt.
Relaxations @ChopperGunnerNL12 maart 2023 15:49
Eens, waar ik Hz zei bedoelde ik fps, verder klopt alle info in mijn eerdere bericht m.i. wel.
Inferno-Acid @novasurp7 maart 2023 19:04
He? Jij wilt dus wel beeldinterpolatie? Lekker artifacts krijgen?
Bart ® Moderator Spielerij/AI @Inferno-Acid7 maart 2023 19:58
Artifacts zijn zichtbaar in bepaalde types scènes. Schokkerig beeld is letterlijk elke seconde zichtbaar. Dan weet ik wel wat mij meer stoort, en neem ik de artifacts op de koop toe. Interpolatie is voor mij de minste van twee kwaden.
chizzle01 @Bart ®7 maart 2023 20:22
Voor mij persoonlijk (LG C9) is de beste setting “Echte bioscoop” aan en “TruMotion” uit. Geen artifact en biedt voor mij de beste kijkervaring. Met “TruMotion” aan ongeacht welke stand, is het gewoom niet te doen met scenes waarin licht van vuur zichtbaar is en zwaailichten van bijvoorbeeld een politieauto, dan zie je echt storende artifacts. En dan kom ik erachter dat er nog best veel scenes zijn waarin dit voorkomt. Al doet de LG C9 het wel erg goed waarin andere TV’s falen bij bijvoorbeeld een persoon dat voor een ruitjeshek loopt, dan valt de artifacts bijna niet op.
Sissors @Inferno-Acid7 maart 2023 19:21
Nop. Ik wil 48Hz (of hoger) FPS films. Gezien die er zo goed als niet zijn, is het een keuze tussen (wat mij betreft) twee kwaden: Artifacts in motion interpolation, of een stotterend beeld. Dan kies ik voor die eerste.
tormentor1985 @Sissors7 maart 2023 19:37
48hz vind ik eigenlijk ook weer waardeloos. Dan loop je op een 120hz scherm tegen dezelfde issues aan als een 60hz scherm met 24hz bronmateriaal, namelijk dat je 1 beeld in 2,5 frames moet proppen.

Daar kan ik persoonlijk echt slecht tegen. Ik heb dark op netflix toen in 60hz gekeken (mn tv kan wel 120 maar mn receiver nog niet) terwijl de bron 24hz was en daar zag ik tot irritant aan toe haperingen af en toe in vloeiende panning beelden. Dus ook de reden dat ik 24hz geforceerd had wat het weer veel beter maakte.

Al met al is dat denk ik het belangrijkste. Zorgen dat de tv hetzelfde is als de bron. Dan heb je geen interpolation nodig.
Sissors @tormentor19857 maart 2023 19:52
In principe valide punt wanneer je TV niet zijn verversingssnelheid kan aanpassen aan de bron. Dan kan je inderdaad niet netjes afdelen met 48Hz. Ik vind 60Hz dan ook prima ;) . Maar alleen TV die zelfde verversing heeft als de source haalt niet het probleem weg dat 24Hz gewoon weinig beelden per seconde zijn.
Fireshade @tormentor19858 maart 2023 21:48
48hz vind ik eigenlijk ook weer waardeloos. Dan loop je op een 120hz scherm tegen dezelfde issues aan als een 60hz scherm met 24hz bronmateriaal, namelijk dat je 1 beeld in 2,5 frames moet proppen.
Komt goed, het antwoord daarop is VRR.
novasurp @Inferno-Acid7 maart 2023 19:15
Beter artifacts dan schokkerigheid.
DamirB @Inferno-Acid7 maart 2023 20:47
Het kan erg goed zijn. Ik ben een redelijke purist en probeer met alle macht het SOE te vermijden maar met de snelle pixel response grijp ik vaak naar de Pixel Clear op m'n LG. Da's een goeie tussenweg
Magicbas @novasurp7 maart 2023 18:42
Heerlijk juist die 24P beelden!
Als je een soap wilt kijken moet je maar lineare kabel TV gaan kijken
Sissors @Magicbas7 maart 2023 18:46
En als we toch bezig zijn: Wil ik een Powerpoint presentatie kijken, dan ga ik wel een extra vergadering op mijn werk bijwonen.

Kleuren moeten beter, resolutie moet full HD, nee 4k, nee 8k zijn, geluid van alle richtingen, maar vloeiend beeld? Nee dat is slecht. Ik snap hem niet (en ja, ik ken alle argumenten met suspense of disbelief enzo, met die logica kan je ook gewoon op VHS resolutie blijven).

Zeker met OLED is voor mij 24Hz te vaak een stotter feest, oftewel hier ook staat beeldinterpolatie aan. En dat werkt niet feilloos nee, ik zou ook veel liever hebben dat ze op bijvoorbeeld een 48Hz het doen, dan kunnen de 24Hz liefhebbers dat probleemloos uit de 48Hz halen zonder artifacts (en ja, inclusief motion blur, dat is goed te doen). Maar goed, zolang dat niet zo is, blijft beeldinterpolatie aan staan, en accepteer ik maar dat soms er wat artifacts doorheen komen.
smiba @Sissors7 maart 2023 18:52
Zeker met OLED is voor mij 24Hz te vaak een stotter feest, oftewel hier ook staat beeldinterpolatie aan. En dat werkt niet feilloos nee
Dit ja! Ik zou prima de filmmakermodus aan willen zetten, maar dan wel met interpolatie ook nog aan. 24Hz kijken op een OLED paneel voelt echt als een slideshow.
Erg afleidend hoe je gewoon iedere frame merkbaar zit verspringen. Dat werkte misschien nog in de CRT tijd door hoe de fosfors reageerde (al was daar ook "smoother" beeld mogelijk op 50i, waarom het ook het soap effect heet), maar in de huidige tijd waar schermen flintersnelle response rates hebben is het gewoon te goed zichtbaar voor mij
Brad Pitt
@smiba7 maart 2023 19:28
Dit kan op mijn LG Oled (C1) makkelijk en daardoor vind ik de Filmmaker Mode (op deze tv) dan ook gewoon een wassen neus.

Heb deze mode zelf ook aan staan, daar niet van, maar dan met interpolatie en andere "film verziekende" dingen aan. Ik had verwacht dat FMM dit soort dingen niet zou toelaten en andere beeld standen wel. Niets is echter minder waar.

Ben met het eindresultaat geheel tevreden, dat wel, heerlijk smooth met artifacts kijken "zoals de regisseur het bedoelt heeft".
EN-IS @Brad Pitt8 maart 2023 07:30
Zou jij je instellingen willen delen? Ik zou ook gebruik willen maken van de Filmmakermodus alleen niet gedaan tot op heden door deze verstorende zaken.

Ben benieuwd of jouw tips kunnen bijdragen aan een betere beleving :)
PVDK007 @EN-IS8 maart 2023 14:13
Heb je ook een LG? Zo ja, welke? Ik kan wel wat instellingen met je delen zodat je kijkervaring beter wordt maar dan moet je wel beschrijven welke streamingdiensten je gebruikt en op welk apparatuur. Zo een wir-war hebben ze er namelijk van gemaakt tegenwoordig.
EN-IS @PVDK0078 maart 2023 17:12
Ik heb een LG G1 :) Ik kijk voornameljjk naar Netflix en eigen HDR content. Ik vind de soap opera effect heel erg storend. Het vermindert mijn kijkplezier.

Enerzijds wil ik true zijn aan het content, en anderzijds verpest het het moment. Ik maak voornamelijk gebruik van Cinema en Cinema Home.
Donovanray @EN-IS8 maart 2023 17:37
Probeer anders eens de settings uit de video van AVForums:
PVDK007 @EN-IS9 maart 2023 05:04
Dat is een vette tv :) Ik kijk zelf wel altijd via een Apple TV en dan via de receiver. Daarnaast heb ik ook de Shield pro maar die gebruik ik puur voor Plex en Kodi dus die ervaring kan ik je wel meegeven. Anders check ik de in app van Netflix wel als je die gebruikt.

Als je trouw wilt zijn aan de content, zet hem dan op filmmaker mode maar pas die aan. Je bent wel bekend met het stukje van LG dat je elke modus (SD/HDR/Dolby vision) apart moet aanpassen toch? Anders stel je hem in op het SD signaal maar hou je hetzelfde met Dolby Vision omdat het een andere modus is. Anyway :) als je zowel DV/HDR en de standaard modus in Filmmaker mode zet, dan pas je die persoonlijk aan naar de volgende instellingen:
Lampje: 80 (dit is echt een sweetspot, vooral als je met schemerlampen kijkt)
Contrast op 90
Warm 1 (anders is het net te warm)
True motion op ''Cinema wissen'' of in mijn geval met SD signalen ''uit''.

Zorg dat je de Apple TV op ''Beeldsnelheid aanpassen'' hebt staan en dan past hij alle frame rates aan. Bij de Shield TV werkt dit enkel op Plex en Kodi :'( De rest van de apps zoals netflix, hbo etc, daar past hij de framerate niet van aan.

Laat maar weten waar je op kijkt, wellicht dat ik je nog meer kan helpen maar met deze instellingen zit je al een heel eind in de goede richting. Het is alleen soms noodzakelijk met true motion om het per content aan te passen. Niet alles is netjes in 24fps geconvert namelijk. Dan bedoel ik voornamelijk cinema wissen, echt de minimale stand.

[Reactie gewijzigd door PVDK007 op 22 juli 2024 14:17]

Brad Pitt
@EN-IS8 maart 2023 17:49
Als je soap opera effect storend vindt hoef ik mijn settings niet te delen ;-) Ik draai juist FMM mét smooth motion aan.
The Slicer @smiba7 maart 2023 19:25
De filmmakermodus kun je bij Panasonic zelf aanpassen zoals je wilt.
JBVisual @smiba7 maart 2023 19:26
Het hangt er ook heel er vanaf hoe de film gemaakt is, ik kan het voorbeeld even niet meer vinden op YouTube.

Maar zo zie je met bijvoorbeeld een “martial art” film waarin veel gevochten wordt dat 24fps zorgt voor een “film effect” waarin de gevechten er cool uit zien.

In 60fps zie je opeens hoe belachelijk ze wat tegen elkaar aan lopen te “slaan” en komt het echt als acteren over ipv vechten. Hierdoor wordt je de film niet ingezogen.
Daarin tegen zou een film als “fast and de furious” met racen zich weer heel goed lenen voor high-fps films.

Maar ik ben het met je eens dat we naar snellere beelden toe moeten, want bij genoeg films zorgt het toch echt wel voor een wouw factor.
PVDK007 @smiba8 maart 2023 14:15
Dit ja! Ik zou prima de filmmakermodus aan willen zetten, maar dan wel met interpolatie ook nog aan. 24Hz kijken op een OLED paneel voelt echt als een slideshow.
Dat ligt eraan hoe je alles ingesteld hebt. Wat is je set-up en welke streamingdiensten gebruik je?
Magicbas @Sissors7 maart 2023 18:50
Ieder zo zijn smaak natuurlijk.
Feit is dat veruit de meeste regisseurs de artistieke keuze maken om in 24p te filmen.
Als dat hun intentie is, dan kijk ik het ook graag op die manier.
Je kunt altijd nog Avatar of The Hobbit in hogere framerates kijken ;-)
novasurp @Magicbas7 maart 2023 19:17
Niet eens die. De 48 FPS-versie van The Hobbit is nooit buiten de bioscoop uitgebracht. Avatar: The Way of Water moet nog komen.
Timmmeeehhh @novasurp7 maart 2023 20:22
Beeldinterpolatie op tv’s is echt gigantisch kut en als ik ergens ben waar het aan staat dan vraag ik altijd direct om de afstandsbediening om het uit te zetten.

Waarom zouden filmmakers ineens HFR films moeten maken? 24 fps voor film is veel mooier. De experimenten die er zijn voor HFR film zijn niet echt allemaal even succesvol, het kan leuk zijn voor bepaalde actiescenes maar ik zit absoluut niet te wachten dat alle films dit zouden hebben.

Een optie die de tv afstelt zoals de maker het bedoeld heeft is wat mij dan ook een goede optie, want de meeste mensen weten niet wat al die functies op hun tv inhouden en deze modes maakt het makkelijk voor iedereen om een betere ervaring te hebben.
Aimed @Timmmeeehhh8 maart 2023 12:18
Dan zou je bij mij de afstandsbediening niet krijgen. :+
Mijn TV, mijn instellingen.
Als je lekker 24FPS wil kijken doe je dat thuis maar.

Zoals iemand anders al aangaf in de comments, HDR, 4K, tegenwoordig 8K. Maar vloeiend beeld ho maar? Dat 24FPS beter is, is ook maar een mening. Ik vind het namelijk realistischer als het gewoon vloeiend is zoals in het echt.(mening) HFR of gewoon meer hz maakt bewegende beelden ook scherper.(feit)

Maar zoals gezegd, het is een mening en filmmakers "moeten" niks.

[Reactie gewijzigd door Aimed op 22 juli 2024 14:17]

Timmmeeehhh @Aimed8 maart 2023 12:45
Mag je vinden, ik werk ik visual effects en ik moet echt kotsen van die shit die tv doet met het beeld want die artifacts springen er echt heel erg uit als je er op le en wat jij smooth vind ziet er gewoon soap opera uit, ik vind het erg lelijk. Als ik werk maak heb ik ook liever dat mensen het zien zoals bedoeld is en niet door een of andere processing heen wordt gehaald die het compleet verpest.

48fps kan een artistieke keuze zijn. Motiondesign voor een web commercial kan mooi werken op 60 fps bijvoorbeeld, en reclame op tv is meestal 30, maar film oogt wat mij beteft gewoon mooier op 24 (uitzonderingen daargelaten)

Het maakt bewegende beelden scherper inderdaad door minder motionblur (wanneer zo gefilmd en niet als je tv die bullshit er overheen fietst) maar het oogt gewoon minder cinematisch juist hierdoor.

[Reactie gewijzigd door Timmmeeehhh op 22 juli 2024 14:17]

PVDK007 @Aimed8 maart 2023 14:09
Als je bij mij 24fps kijkt heb je geen last van stotterend beeld omdat ik alles goed heb ingesteld. Sorry dat ik het zeg maar jij hebt je apparatuur niet goed ingesteld waardoor je tv het niet juist weergeeft. De fouten in je beeldweergave worden opgelost door lege frames te plaatsen in iets wat niet bestaat.

Dat realistische beeld wat je wilt wijkt af van het realisme in de film waardoor jij nooit dat filmische gevoel gaat ervaren.
Aimed @PVDK0078 maart 2023 15:43
Omschrijf "filmisch gevoel" en wat ik mis in mijn ervaring.

Ik ervaar namelijk prima films met mijn setup, ik heb ook nergens gezegd dat ik last heb van stotterend beeld met mijn setup, bedankt voor de aanname vanuit een superieur standpunt.
Mijn punt was, ik vind HFR of vloeiender beeld realistischer omdat het in het echt ook gewoon vloeiend is en niet "filmisch". Overigens als de film ook gewoon in HFR is geschoten zijn snel bewegende beelden ook scherper. Dus het is technisch gezien gewoon beter.

En ja met frame interpolation kunnen er weleens foutjes in frames zitten. Maar ik ervaar liever die kleine foutjes dan dat het 24hz is. Ik speel ook meer games dan dat ik films kijk en houd gewoon van vloeiend beeld.
Vandaar ook het stukje, waarom wel alles HDR, 4K/8K maar wel blijven op die 24hz? Dat vind ik een onnozel iets.

Avatar: The Way of Water was ook prachtig met HFR.

Maar goed, ieder zijn eigen mening.
ChopperGunnerNL @Aimed10 maart 2023 00:15
Over het algemeen werkt HFR (48/50/60FPS) het beste met live tv want ja dat kijkt gewoon een stuk lekkerder, met name bij zoiets als voetbal.

Maar zodra je een film of serie gaat kijken ziet het er verschrikkelijk uit. The Hobbit was ook in 48 FPS gedraaid en de meningen zijn daar ook enorm over verdeeld. Zowel de 48FPS versie van The Hobbit als Avatar TWOW heb ik niet gezien dus ik kan daar ook geen oordeel over uitbrengen.

Overigens is 24 FPS (Of soms 23.976 FPS) een standaard die vooral in Amerika wordt aangehouden.
Dit i.v.m. de NTSC standaard en het 60Hz netwerk. Er zit hier een hele geschiedenis achter met hoe de projectoren vroeger werkte enzo maar die standaard is eigenlijk altijd gebleven.

In Europa worden vrijwel alle films en series op 25 FPS gedraaid en uitgebracht. Dit omdat wij gebruik maken van de PAL standaard (50Hz). 25 FPS komt dan voor films en series het meest natuurgetrouwe over t.o.v. 50 FPS. Ik werk zelf in de Nederlandse filmwereld dus inmiddels weet ik hier wel wat van af.
ChopperGunnerNL @Aimed10 maart 2023 00:09
Ik snap wat je bedoeld maar eigenlijk zijn 99,9% van de films en series niet gemaakt om op 48FPS/50FPS afgespeeld te worden want het ziet er gewoon niet uit.

Voor live tv en vooral sport ziet het er tof uit maar film en series moet je gewoon bekijken op de framerate waarop het uitgebracht is, zo kijk je het in de bioscoop ook en zo is het ook bedoeld.
Bergen @novasurp8 maart 2023 00:37
Ga jij dan ook niet meer naar een bioscoop als een film niet in HFR te zien is?
novasurp @Bergen8 maart 2023 14:46
Correct. Avatar: The Way of Water is het eerst in veel jaren dat ik naar de bioscoop ben geweest. 24 FPS films kijk ik thuis waar ik ze vloeiend kan maken.
PVDK007 @novasurp8 maart 2023 13:58
Ik zou de filmmakermodus nooit gebruiken. Als Hollywood geen beeldinterpolatie wilt, moeten ze ophouden met films in 24 FPS te maken.
Jij hebt je apparatuur gewoon niet goed staan. Je hebt helemaal geen last van 24fps als alles goed staat ingesteld. 9 van de 10 mensen hebben de fabrieksinstellingen na 10 jaar nog aanstaan en die past het beeldsnelheid niet automatisch aan wat resulteert in schokkerig beeld. Het is ook nog eens zo dat niet alle televisies goed zijn in het weergeven van 24fps.

24fps is nodig voor het cinema effect anders heb je continue het idee dat je naar een game aan het kijken bent of Idols op de zaterdag.
novasurp @PVDK0078 maart 2023 14:43
Ik weet hoe je je Blu-ray speler instelt op 24p hoor. Dat neemt niet weg dat 24 FPS veel te weinig is. Dat jij hogere frame rates met Idols op zaterdag associeert, leer je wel af zodra er meer in hogere framerates beschikbaar komt.

[Reactie gewijzigd door novasurp op 22 juli 2024 14:17]

PVDK007 @novasurp8 maart 2023 14:48
Zie je dan ook dat de tv in 24fps springt?

Ik weet niet of je het wil delen maar wat is je set-up? Gebruik je een receiver bijv en zo ja welk model? Juist met blu-ray's ervaar je het beste in beeld dus het is zonde als het niet goed staat afgesteld.
fapkonijntje 7 maart 2023 18:15
Ik dacht op veel TVs dat de DV Dark modus dat al moest zijn.
Slijpschuiver 7 maart 2023 18:07
Heeeeeeel mooi. Het zou voor mij een reden zijn, voor het eerst sinds het verschijnen van 1080p, een nieuwe tv aan te schaffen. Film, zoals de regisseur het heeft bedoeld.
Sissors @Slijpschuiver7 maart 2023 18:30
Vanwaar? Als je geen beeldbewerking aan wil, dan zet je het toch gewoon altijd uit? Dit heeft alleen impact als je normaal wel de beeldbewerking aan wil hebben, en uit wil bij films. En het is dus al beschikbaar bij bepaalde nieuwe TVs, alleen niet voor dolby vision.

Ik hoop vooral dat het standaard uit staat, of anders simpel uit te schakelen is. Ik heb nul behoefte aan dat contentaanbieder gaat bepalen hoe ik mijn TV moet instellen. What is next? Spotify gaat bij bepaalde nummers equalizer instellingen overrulen, omdat het niet zo is als de muzikant het bedoelt heeft?
Magicbas @Sissors7 maart 2023 18:45
Het is ook een keuze instelling. Vivid zoals je de TV in de showroom ziet staan (en helaas bij nogal wat mensen thuis ook nog onveranderd aan ziet staan), kun je aanpassen naar bv "normal" of "movie" en bij bepaalde TVs dus ook de benoemde Filmmaker Mode.
Sissors @Magicbas7 maart 2023 18:48
Maar dat laatste heeft mijn wat oudere TV ook. Of iig iets waarbij alles uit staat. Maar het verschil hier is dat hij automatisch wordt ingeschakeld als je een film kijkt. Dus dan worden je normale instellingen overruled. Ik neem aan dat dat ook wel weer ergens uit te schakelen is, maar liefst heb ik dat het standaard van mijn instellingen afblijft, en alleen als specifiek wordt ingeschakeld door mensen jouw instellingen bij films kan wijzigen.
Magicbas @Sissors7 maart 2023 18:51
Dat is wel apart en ik snap dat je daar niet op zit te wachten inderdaad.
machiel @Sissors7 maart 2023 19:16
Het is een optionele convenience, zoals je al zegt: automatisch bepaalde beeldbewerking uit bij filmische content. Dan kan je je sportwedstrijden gewoon blijven kijken mét
skullsplitter @Sissors8 maart 2023 13:24
Het idee achter die filmmakers modus is juist dat het ineens de juiste instellingen erin klapt, wat je ook gewoon kunt negeren en de sportstand aan kunt zetten als je dat fijner vindt.
Tintel @Slijpschuiver7 maart 2023 18:15
Maar toch heb ik tegenwoordig een beetje unheimlich gevoel als Hollywood ergens voor lobbied....

Veel van deze tech wordt toch ook wel bedacht om meer te kunnen verkopen. Dus onafhankelijk van Hollywood. De uitzender/leverancier van content kiest pas voor een hogere kwaliteit (die haar meer geld kost) als ze daarmee een concurrentie voordeel kan behalen.
Tintel @Slijpschuiver7 maart 2023 18:21
En bijv. de Snyders cut van Justice League die in 4:3 verhouding werd aangeboden op blue-ray was natuurlijk om te huilen. Bioscopen hanteren al heel lang een breedbeeld formaat en met goede redenen... dat IMAX anders is, tja....
Maar thuis hebben we nu juist geen IMAX. Dus de stelling [van de regisseur] was dan moet je het maar kijken in een IMAX theater....maar dat is niet een keuze die je eenzijdig kan maken als kijker.
skullsplitter @Tintel8 maart 2023 13:23
Waarmee je onderstreept dat de leek geen ballen verstand van aspectratios heeft en niet snapt waarom die keuze voor 4:3 (full format IMAX) gedaan is, naast het duidelijker onderscheiden van theatrical release en zijn eigen cut.
Tintel @skullsplitter8 maart 2023 17:38
Eh? Het probleem of de vraag is niet dat IMAX wel/niet mooier zou zijn...dat is het wel...op een IMAX scherm.

Maar dat de regisseur/uitgever dus slechts 1 formaat aanbiedt op de disc die voor thuisgebruik bedoeld is en niet matched met wat 99% van de thuisgebruikers aan hardware heeft.
skullsplitter @Tintel9 maart 2023 11:45
Waarmee je andermaal niet snapt waarom je aspect ratio niet snapt.

Ik gok dat je The Lighthouse om dezelfde reden niks vindt.

(Hint: elk aspect ratio is OK, zolang de compositie op het eindproduct gebaseerd is)

[Reactie gewijzigd door skullsplitter op 22 juli 2024 14:17]

Tintel @skullsplitter9 maart 2023 11:49
(Hint: elk aspect ratio is OK, zolang de compositie op het eindproduct gebaseerd is)
Nee dus. Want dankzij die andere aspect ratio krijg je dus relatief klein beeld te zien thuis - wat nu juist niet de bedoeling was van de compositie.
skullsplitter @Tintel9 maart 2023 12:05
Heerlijk, je snapt het écht niet.

https://en.wikipedia.org/wiki/Aspect_ratio_(image)

Je argumenteert letterlijk een compositie te moeten verknippen omdat jij als eindgebruiker thuis met een 16:9 scherm zit, en daarom artistieke redenaties overboord moet flikkeren omdat je anders geen beeldvulling hebt.

[Reactie gewijzigd door skullsplitter op 22 juli 2024 14:17]

Tintel @skullsplitter9 maart 2023 15:52
Ik snap het prima en jij begrijpt mij ook maar jouw stelling is dat de artiest dat kan bepalen terwijl ik dus beweer dat het niet een eenzijdige beslissing is.

Het punt is dat in het voorbeeld van de IMAX Snyder cut is gezegd dat de compositie erg mooi is op een IMAX scherm. Dat bestrijdt ik ook niet. Maar de meeste mensen hebben niet zo'n scherm. Dus de beoogde compositie valt daarom mank. Daar moet je dan wat op bedenken zeg ik dan.

Als de artiest bepaalt dat zijn film het beste gekeken kan worden in een koude ruimte en daarom werden de bioscoopzalen gekoeld (omdat je dan pas echt de kou voelt die men 'op het doek' ook voelt) dan is dat een leuk idee maar niet echt praktisch.
Stel dat een artiest besluit een formaat van 48:1 te gebruiken dan is dit op de schermen thuis dus niet zo'n heel beste ervaring zeg maar. Vast heel mooi in een bioscoop die wel zo'n scherm heeft.

Datzelfde zeg ik dus ook van dit soort composities. Niet makkelijk dat begrijp ik wel maar wat moet je anders?
Leuk die artistieke redenaties maar praktische toepasbaarheid telt toch wel mee?
skullsplitter @Tintel9 maart 2023 17:52
Dus als je de bloemen van van Gogh ophangt dan knip je daar twee derde van af omdat je nu eenmaal een breedbeeldscherm hebt. OK.

(de maker bepaalt, niet de gebruiker. De gebruiker kan hooguit kiezen om zelf informatie weg te laten vallen door in te zoomen)

De bioscoop is overigens net zo beperkt als je thuis-scherm, ook daar moet men concessies doen bij afwijkende beeldformaten. Het is niet dat er magisch doek aan weerskanten bij komt bij 48:1 verhoudingen, en dus is dat een artistieke keuze met een bepaalde intentie.
Tintel @skullsplitter9 maart 2023 18:02
Je gaf een goed voorbeeld - als de Nachtwacht niet past dan knipt men er dus een stuk vanaf... :9

Je kan als beeldhouwer ook wel voor iemand een beeld maken dan 4 meter hoog is... als de opdrachtgever daarvoor geen ruimte heeft wat dan? Afhakken is idd geen goed idee in dat geval maar misschien had de beeldhouwer dan rekening moeten houden met de maat van het huis van de opdrachtgever?

Dat geldt toch ook voor filmmakers? Als de maatschappij daarna een blu-ray uitbrengt die niet past op het tv-scherm dan is de enige die hieraan wat kan doen de maatschappij in samenwerking met de filmmaker. Nu wordt het dus een mindere ervaring omdat we nu eenmaal geen IMAX schermen hebben thuis.

Een artiest heeft bepaalde vrijheden maar die zijn toch niet onbeperkt? Als een muziekmaker besluit dat de enige manier om van zijn muziek te genieten, op vol volume is dan trappen we toch ook op de rem?
skullsplitter @Tintel9 maart 2023 23:29
Ok boomer.
Je mist het punt dat de films in opdracht gemaakt zijn, een aspectratio meekrijgen, en jij waant je een filmmaker die het beter weet.

[Reactie gewijzigd door skullsplitter op 22 juli 2024 14:17]

Tintel @skullsplitter10 maart 2023 09:03
Nee, hoor. Jij beweert nu juist dat de artiest/filmmaker de aspect ratio kiest en ik waan mij de klant die niet alle aspect ratio's goed kan weergeven.
(Maar nu stel je dat het dus gewoon in opdracht is gebeurd :? en dat ik meen dat ik het 'juiste formaat' weet - nergens heb ik dat dus gesteld. Maar ik merk dat je uitgepraat raakt aangezien namecalling optreedt)
skullsplitter @Tintel10 maart 2023 16:08
Maar je kunt die aspect ratios dus gewoon perfect weergeven, je huilt alleen dat het je niet groot/optimaal genoeg is, want jij zit met je 16:9 formaat (die overigens met een reden dat formaat heeft, om zowel breder als smaller tegemoet te komen).

Namecalling ( :') ) of niet, je leest selectief en negeert waarom zaken zijn zoals ze zijn, tot grote frustratie. En met jou het gros van de mensen, maar dat maakt niet dat je gelijk hebt.
ChopperGunnerNL @Tintel10 maart 2023 11:35
Vgm was de reden van de 4:3 verhouding in Justice League Snyder's Cut vooral omdat Zack Snyder vond dat de helden beter naar voren kwamen en intimiderender waren. Ik moet hem wel gelijk geven want het werkt wel inderdaad, maar omdat 4:3 als antieke aspect ratio wordt gezien en de meeste mensen het totaal niet gewend zijn, zijn de meningen nogal verdeeld.

Beetje hetzelfde als The Hobbit trilogie die in 48 FPS was geschoten, daar zijn ook behoorlijk wat meningen over verdeeld.
skullsplitter @ChopperGunnerNL10 maart 2023 16:14
Zack Snyder had de compositie op 4:3 gemaakt maar met ruimte voor matting naar 16:9/1.85:1 (want dat wil de studio, en ik zelf vind breder vaak ook mooier voor film. Nu hij carte blanche kreeg heeft hij de zogeheten open matte kunnen gebruiken, waarmee het beeld 4:3 werd. Het idee erachter is dat hij daarmee volledig zijn versie kon laten zien, inclusief wat er anders afgeknipt zou zijn aan onder en bovenkant.

Maar dit argument gaat ook op voor The Lighthouse, waarbij bewust voor 4:3 gekozen is omdat het benauwender werkt om de isolatie en waanzin te benadruken, maar tevens een time period-accurate gevoel te geven ondanks dat het een moderne film is.

Ik zie overigens soortgelijke reacties van mensen die (animatie) series uit de jaren 90 kopen, om zich vervolgens af te vragen waarom dit niet breedbeeld is...
Tintel @skullsplitter10 maart 2023 16:34
Ik begrijp wel waarom het werkt op een echt IMAX scherm. En ook het geval wat jij beschrijft (ik ken de film niet) maar begrijp het idee.

Maar dat is nu precies het probleem: de maker kan wel voor een formaat kiezen en z'n keuze is heel legitiem maar als dat niet overal techisch haalbaar is, wat dan?

Dat oude films (en zeker TV-series) niet in breedbeeld zijn is nu eenmaal zo. Die zijn nu juist op het target formaat uitgegeven (en niet op een formaat wat de filmmaker bedacht heeft).
skullsplitter @Tintel10 maart 2023 19:42
Het is niet het formaat, het is letterlijk de verhouding. Wat de maker wil, dat krijg je. Laat het los.
YopY @Tintel7 maart 2023 20:53
Wat vind je dan van oudere TV series e.d. die in 4:3 gemaakt zijn, maar uitgerekt worden (of in sommige gevallen een soort remaster krijgen) voor moderne TVs?

Ik weet nog toen vroegah breedbeeld TVs een ding werden en sommige mensen het beeld gewoon uit lieten rekken, dat was een ding.
Tintel @YopY8 maart 2023 09:30
Ja dat was helemaal lelijk...(dat uitrekken)
PVDK007 @Tintel8 maart 2023 14:34
Maar IMAX is geen vierkant beeld he :) IMAX is echt een prachtig medium waar je ook gewoon ''breedbeeld'' mee kan filmen. Ik ga niet in de details maar je kan beter een IMAX versie van een film kijken als hij daarin wordt aangeboden ''zoals in Disney+'' dan de standaard uitgebrachte versie als de film in IMAX is opgenomen. Het verschil in IMAX zit hem in het filmen op de filmset dat je op dezelfde afstand meer beeld kan opnemen dan 35mm. 70mm is in IMAX en men, dat is zo vet O+ nu is dt heel breed zoals The Hateful eight maar dat is dus wat je ermee kan doen.

Christopher Nolan werkt bijv bijna altijd in IMAX. The Dark Knight, Interstellar, Tenet, etc, zijn opgenomen in IMAX en als je thuis van vol beeld wilt genieten... check ze dan :)

[Reactie gewijzigd door PVDK007 op 22 juli 2024 14:17]

Tweakwondo 7 maart 2023 18:12
Heel leuk dat de film makers willen dat het eruit ziet zoals zij het willen maar met de standaard instellingen van filmmaker mode kom je er ook niet.. ok meer in de buurt dan vivid maar toch
Magicbas @Tweakwondo7 maart 2023 18:47
Je zet er in ieder geval met 1 aanpassing wel alle geforceerde troep van de tv makers uit op die manier.
Je kunt het inderdaad alsnog verder fine-tunen, maar qua D65 zit het meestal het dichts in de buurt (van de standaard keuze instellingen) en je heb dus geen ongewenste beeldbewerking meer.
Dat is al een hele grote stap in de goede richting voor mensen die er verder geen verstand, tijd of moeite in willen stoppen.
Tweakwondo @Magicbas7 maart 2023 19:42
klopt wel echter zetten de meeste mensen hun tv neer en doen er niets mee. ik zie helaas nog vaak genoeg tv's op vivid of normaal. kleuren doen pijn aan mijn ogen :(
YopY @Tweakwondo7 maart 2023 20:54
Het blijft natuurlijk een optie. Ik zet zelf sowieso zaken als interpolatie altijd uit, dat maakt het er IMO niet beter op. Ziet er misschien leuk uit bij demo's in de winkel.
Rinzwind 7 maart 2023 18:15
Er bestaat niet eens standaard officiële kalibratie voor HDR.
Bergen @Rinzwind8 maart 2023 00:55
Hoe bedoel je? De ISF/Portrait Displays heeft toch allang een standaard voor HDR-kalibratie ontwikkeld? Gewoon absolute helderheid tracken, tot je bijna bij de peak luminance van je tv bent, en dan een mooie roll-off om clipping te voorkomen. Afwijkingen meet je bij HDR met delta E ITP. Het is geen rocket science, en dat is hoe de hele wereld nu HDR calibreert. En gelukkig kan de calibratie tegenwoordig volautomatisch; Calman kan rechtstreeks met bijvoorbeeld je LG OLED praten (via je netwerk) om de settings aan te passen.
ChopperGunnerNL @Bergen10 maart 2023 11:30
Maar dit werkt toch alleen als je je LG OLED op je computer aansluit? Heb zelf een Xrite kalibratie probe maar kan me niet voorstellen dat ik deze zo in de TV kan prikken en een HDR kalibratie kan starten.
Bergen @ChopperGunnerNL10 maart 2023 12:08
Dat klopt, maar met de X-Rite i1Profiler calibreer je dan ook de videokaart, en niet je tv.

De calibratie van een tv werkt iets anders. Je gebruikt niet de normale X-Rite i1Profiler software, maar Calman. Je hangt je pc/laptop aan de tv, je prikt je X-Rite probe er tegenaan, en Calman verbindt met je LG OLED via het IP-adres van je televisie. Calman kan dan via de IP-verbinding de settings van je tv aanpassen, nog veel nauwkeuriger dan wanneer je dat met de afstandsbediening doet, want Calman kan de lookup tables (LUTs) in je tv aanpassen en dat kan niet via de normale instellingen, zelfs niet via de ISF-beeldmodus.

Een calibrator hangt overigens niet de tv rechtsteeks aan de HDMI-poort van de pc, want er bestaat een mogelijkheid dat je videokaart geen nauwkeurige kleuren laat zien. Misschien heb je bijvoorbeeld de nachtlamp-functie in Windows aan staan, of misschien heb je de kleuren veranderd met de nvidia tools, of misschien heb je je laptop wel gecalibreerd. Of misschien heeft je videokaart sowieso een afwijking. Dan klopt er dus niks meer van de calibratie als je de HDMI-poort zou gebruiken, want de patterns die je pc laat zien hebben dan geen exacte kleuren meer. Een videokaart is dus simpelweg onbetrouwbaar.

Daarom gebruikt een calibrator een externe pattern generator, zoals de Murideo SIX-G. Die kan beelden in elke resolutie en refreshrate maken, zowel in SDR als HDR (HLG, HDR10+ en Dolby Vision). Je hangt zo'n kastje via USB aan je laptop, en dan vertelt Calman aan de pattern generator wat hij moet laten zien.

Ook gebruikt een calibrator meestal geen X-Rite probe, maar bijvoorbeeld een Spectracal C6 (dat is een beter gecalibreerde i1 Display Pro, ook voor HDR) of en Klein K10.

Nou en dan is het 1 druk op de knop, en Calman calibreert volautomatisch je tv, in SDR en in HDR. Maar dat werkt natuurlijk alleen bij tv's die dat ondersteunen, zoals de LG OLEDs. Anders moet je zelf de settings aanpassen, met hulp van Calman voor de metingen tussendoor.

Wat filmpjes:
Iemand die het gewoon met de laptop en een i1 meter doet
Murideo, met een Klein K10

[Reactie gewijzigd door Bergen op 22 juli 2024 14:17]

ChopperGunnerNL @Bergen10 maart 2023 12:27
Ah oke. Dat wist ik niet. Wel goed om te weten dat dit zo kan. Wel jammer dat de kalibratiesoftware van Calman wel gelijk $145 is voor LG TV's. Dan is een kalibratie gelijk wel een duur grapje. Zag wel dat de Xrite i1 Display wordt ondersteund als kalibratieprobe.

i1 Display Pro gebruikt gewoon de USB poort van je PC dus die kalibratie via i1 Profiler loopt gewoon buiten de videokaart om toch?
Zou je graag een +mod willen geven maar dat kan helaas niet haha. Wel erg nuttige info!
mutley69 7 maart 2023 23:17
Ik lees Dolby en ik krijg maagkrampen - hoe zou dat toch komen? Machtsmisbruik van dat bedrijf???
PVDK007 @mutley698 maart 2023 14:21
Helaas wel. Zo jammer dat DTS de wereld uitgeholpen wordt maar hopelijk maakt het een goede comeback. DTS klinkt echt 10x beter dan Atmos.
powermarcel10 8 maart 2023 10:25
Laat ze eens films gaan maken in een fatsoenlijke framerate. 24fps vind ik anno 2023 echt onacceptabel.
PVDK007 @powermarcel108 maart 2023 14:19
Laat ze eens films gaan maken in een fatsoenlijke framerate. 24fps vind ik anno 2023 echt onacceptabel.
Dit slaat echt kant noch wal. 24fps is de standaard in de filmindustrie en dat zal altijd zo blijven. De fabrikanten moeten eens de instellingen wat beter zetten en als alles niet zo onlogisch en chaotisch afgesteld zou zijn, dan zouden mensen ook niet klagen. Als je bij mij 24fps kijkt, dan merk je het niet eens.

Waarom vind je 24fps onacceptabel?

[Reactie gewijzigd door PVDK007 op 22 juli 2024 14:17]

powermarcel10 @PVDK0079 maart 2023 14:10
Een mening gebasseerd op smaak slaat NOOIT kant noch wal.. Maar dat terzijde. De trent is steeds hogere framerates. Dit zie je o.a. terug in smartphones en monitoren. Schijnbaar vindt de consument vloeiendere bewegingen prettiger om naar te kijken. Vroeger werd beweerd dat het menselijk oog geen verschil zag in framerates bover de 30fps. Dit is inmiddels echter behoorlijk achterhaald.

Als ik op mijn dure Samsung tv alle beeld optimalisaties uit zet, en een film start op 24fps (en de framerate van de tv ook op 24hz zet) dan beleef ik dit als schokkerig en alles behalve vloeiend. Ik kom met alle plezier een keer een film bij je kijken, maar ik denk niet dat mijn mening het daar ander van wordt.

Heel vroeger was bandbreedte een probleem en moest een medewerker in de bioscoop handmatig de filmrol rond draaien. 24fps was een manier waarop de stilstaande plaatjes tot bewegend beeld werden gebracht en was dit voor de medewerker langere tijd vol te houden. Dit is echter al lang en breed gemotoriseerd en is bandbreedte niet meer zo'n probleem en zie ik dus geen enkele reden om nog steeds vast te houden aan die achterhaalde 24fps.

Dat 24fps de standaard is en DUS zal blijven raakt wel kant noch wal. vroeger keken we ook in zwart-wit, gelukkig is dat niet de standaard gebleven..
ChopperGunnerNL @powermarcel1010 maart 2023 00:23
If it ain't broken don't fix it toch?
Er is niks mis met de 24/25 FPS standaard voor film. Waarom? Omdat het er het beste uit ziet. HFR films zien er over het algemeen gewoon raar uit, er zijn ook liefhebbers maar de meeste mensen zijn er geen fan van, dus waarom zou de filmindustrie zich hiernaartoe moeten verplaatsen?

Bandbreedte is (meestal) geen probleem voor de eindgebruiker, ofwel de consument. Daarentegen is het dataverbruik op de set 2x zoveel en daarmee 2x zo duur als er gebruik wordt gemaakt van HFR.

De filmprojectoren op 35mm zijn nog tot zeker ongeveer 2012 gebruikt, en inderdaad werden de rollen er met de hand ingelegd. Inmiddels niet meer gelukkig want vrijwel alle bioscopen maken nu gebruik van lamp of laser projectoren.
powermarcel10 @ChopperGunnerNL10 maart 2023 07:54
En ik kan er dus met mn verstand niet bij dat er mensen zijn die 24fps daadwerkelijk beter vinden kijken dan films in HFR. Er zijn duidelijk 2 kampen. De 1 vindt het "soap opera effect" geweldig, de ander haat het..

Het echte leven speelt zich ook niet af in 24fps. Ik snap niet waarom men soepeler beeld niet prefereert boven schokkerig. En in mijn beleving is 24fps gewoon schokkerig en niet om aan te zien.
ChopperGunnerNL @powermarcel1010 maart 2023 10:28
Die tweedeling waar je het over hebt valt dus mee want gezien bijna alles in 24/25 FPS geproduceerd wordt en het op die framerate ook bekeken wordt, klaagt zo'n beetje niemand erover. Waarom? Omdat het er gewoon goed uit ziet.

De HFR films (Waaronder de 48 FPS versie van The Hobbit) zijn nogal controversieel aangezien er maar een klein deel van de mensen hier daadwerkelijk de voorkeur aan geeft.

Het echte leven speelt zich overigens ook niet in 48/50 of 60 FPS af. Er is ook niks "schokkerigs" aan 24 FPS hoor, als je dat zo ervaart dan is er iets mis met je TV.
powermarcel10 @ChopperGunnerNL10 maart 2023 10:58
Denkfout; De meeste mensen hebben motion interpolatie (standaard) aan staan op hun tv en denken dat dit de standaard is.

Ben je het dan echt niet met me eens dat 60fps content veel soepeler wegkijkt dan 24fps? Ga eens een game spelen op 24fps. Alles behalve vloeiend. Wellicht is dat laatste een slechte vergelijking, maar in mijn beleving is en blijft 24fps stotterend, op welk beeldscherm ik het ook bekijk.

Als je het niet gewend bent is het wellicht een ander verhaal, maar het is hetzelfde als bij mensen die overstappen naar een monitor met een hogere refreshrate; je wilt nooit meer terug.
ChopperGunnerNL @powermarcel1010 maart 2023 11:06
Denkfout; De meeste mensen hebben motion interpolatie (standaard) aan staan op hun tv en denken dat dit de standaard is.
Helaas is dit waar, maar een heel groot deel van de mensen kijken films ook op andere apparaten zoals laptop/pc, telefoon en tablet waar die hele poespas niet aanwezig is.
Ben je het dan echt niet met me eens dat 60fps content veel soepeler wegkijkt dan 24fps? Ga eens een game spelen op 24fps. Alles behalve vloeiend. Wellicht is dat laatste een slechte vergelijking, maar in mijn beleving is en blijft 24fps stotterend, op welk beeldscherm ik het ook bekijk.
Inderdaad een slechte vergelijking hahah, twee compleet andere dingen. HFR werkt in games erg goed namelijk en wordt ook alleen maar gepusht. Vooral omdat het gameplay-wise alleen maar beter is.
Films daarentegen niet vanwege factoren als bewegingsvervaging (motion blur).

Als je op je 144Hz monitor een 24 FPS film afspeelt dan ziet het er alsnog uit als 24 FPS, dus dat maakt geen verschil. Het is inderdaad gewenning dat klopt, maar dit zou betekenen als je thuis alleen film in HFR bekijkt dat je in principe ook niet naar een bioscoop kan gaan, of bij een ander thuis een film kijkt (of op andere apparaten) omdat je het er dan "raar" uit vindt zien.

Helaas staan technieken als beeldinterpolatie altijd standaard aan bij de meeste TV's die je koopt, en de gemiddelde consument zal hier ook niet veel om geven. Hierdoor wordt 24 FPS ineens als "schokkerig" ervaren terwijl dat totaal niet zo is.
powermarcel10 @ChopperGunnerNL10 maart 2023 11:20
Ik denk dat we het niet eens gaan worden. Ik vind frame interpolatie een geschenk en neem de artifacten graag op de koop toe. Nog beter zou ik vinden dat film producenten films standaard in 60fps gaan schieten, maar dat zal helaas niet gaan gebeuren.

Ik blijf erbij dat ik werkelijk niet begrijp waarom mensen 24fps content fijner vinden kijken dan 60fps content.
ChopperGunnerNL @powermarcel1010 maart 2023 11:27
We gaan het hier inderdaad niet eens worden dat had ik allang ontdekt. Je bent het vooral gewend geraakt om films op hoge framerate te bekijken, en je zal ongetwijfeld niet de enige zijn hoor. Maar het is nou eenmaal wel een feit dat je daarmee nogal in de minderheid staat want ja, (de meeste) films zijn gewoonweg niet zo bedoeld.

48 FPS, 50 FPS of 60 FPS zal (hopelijk) nooit een standaard worden voor films. O.a. omdat het ook letterlijk 2x zo duur is. Ik werk zelf in de Nederlandse filmwereld op set, en houdt me vooral bezig met de techniek van de camera en daarmee ook de datamanagement. Wij schieten standaard 25 FPS, voor slow motion 50 FPS of hoger, en voor sommige actie scenes wordt wel eens 33 FPS gehanteerd.

Maar ik durf te wedden dat vrijwel al mijn collega's van het camera departement het met mij eens zijn dat HFR films er gewoonweg niet uit ziet.
Binnetie 8 maart 2023 12:11
Ik heb sinds 3 maand een oled TV (LG Oled G2) en ik moet heel erg wennen aan de 'stotteringen' bij bewegend beeld. In de winkel ziet het er natuurlijk allemaal heel smooth uit.
Ik was afgelopen weekend niet fit en keek een film (24P) en in drukke beweeglijke scenes voelde ik langzaam hoofdpijn opkomen. Die niet vloeiende bewegingen vond ik niet fijn. Het beeld is overigens wel van super goede kwaliteit.
Ik besloot om de instelling 'vloeiend' aan te zetten, dat leek direct onnatuurlijk soepel. Helemaal als je van de setting De-Judder: 2 en De-blur: 10 komt.
Ook kwamen er toen regelmatig artifacts in beeld.
Uiteindelijk terugegezet op De-Judder 2 en De-blur op 10. Moet wel zeggen dat 50Hz via NLZiet beter te kijken is met minder stuttering dan 24P content (los van de lagere bitrate van NLZiet).

Eigenlijk precies wat @Relaxations zei in zijn reactie.

[Reactie gewijzigd door Binnetie op 22 juli 2024 14:17]

PVDK007 @Binnetie8 maart 2023 14:17
Ze hebben er een chaotische zooi van gemaakt waardoor niet alles op elkaar afgesteld is.

Ik kan je zeker helpen met de kijkervaring te verbeteren maar wat is je set-up? Welke diensten kijk je en hoe (receiver, Apple TV, etc).

Het ding is namelijk dat content niet altijd in 24fps geleverd wordt door diensten en dat apparatuur vaak verkeerd staat ingesteld bij mensen :D
Binnetie @PVDK0078 maart 2023 14:56
Ik ben er al een best poosje mee bezig geweest. En voor zover ik weet moet het wel aardig goed staan.

Setup:
- LG 65G2
- Nvidea Shield TV Pro 2019
- Bluesound Powernode N330 (receiver)

Ik kijk alles via de Shield. De apps die ik gebruik zijn Plex en NLZiet.

Shield staat ingesteld op 60Hz 4K with Dolby Vision en HDR. AI-upscalong van 1080P materiaal staat aan.
Zet ik de Shield op 24Hz dan ervoor ik ook wat stuttering in de menu's. Op 60Hz is dat goed.

Ik heb deze guide eens doorgenomen: https://www.reddit.com/r/...s_checklist_2022_edition/ het stukje van Plex heb ik overgenomen (enable Refresh Rate Switching). De content via Plex en op de TV heeft dezelfde framerate (24Hz of 23,976), dit kan ik checken door op de LG 5x op de groene button te drukken en te vergelijken met de framerate van de content.
Relaxations @Binnetie8 maart 2023 21:24
Tip: om stotteringen helemaal weg te nemen.

Zet de Shield TV (Pro) functie 'Match refresh rate (beta)' in je snelkeuze-lijst, deze werkt vaak prima, en je kunt die functie ook nog onder het lang indrukken van je fysieke 'instellingen'-knop zetten zodat je helemaal je instellingen niet in hoeft.

Download/installeer verder de 'Refresh rate' app, staat gewoon in Play en is gratis.
Hiermee kun je per app je voorkeursrefreshrate instellen.
Usual suspects:
- Android TV Home (de GUI zelf) (60 Hz)
- GeForce Now (120 Hz i.g.v. Ultimate abo / 60 Hz i.g.v. Priority of gratis)
- Netflix (23,976 Hz, maar Britse/Europese series zijn soms/vaak weer 25Hz, bv. The Crown)
- NLZiet (50 Hz)
- F1 TV Pro (50 Hz)
- meeste andere streamingsdiensten, o.a. Disney+, HBO Max, SkyShowtime, enz. (23,976 Hz)
- alle lokaal geïnstalleerde games (60 Hz)

Mocht je al voor 1 refreshrate willen gaan kun je het beste voor 59,94 Hz kiezen, maar die zou ik niet aanraden.

Verder adviseer ik om de AI-upscaling op 'Low' te zetten omdat je bij 'Medium' en 'High' toch flink wat storende beeldartefacten krijgt.
Die AI-upscaling (op 'Low') doet overigens vooral wonderen bij Netflix, NLZiet en F1 TV Pro, omdat die hun content met 1080p aanbieden. Ik durf zelfs te zeggen dat Netflix Standaard met AI-upscaling op 'Low' er beter uitziet dan het duurdere Netflix 4K abonnement. Dit zegt overigens vooral veel over de megaslechte beeldkwaliteit die Netflix (voor veel te veel geld) levert... ;-)

Doe hier eventueel je voordeel mee.
Ik verwacht dat als je dit opvolgt je amper/nooit meer last van stotteringen zal hebben.
Heeft mij een paar maanden gekost om uit te zoeken / in te stellen, maar ik ben nog steeds blij dat ik die tijd erin heb gestoken.

En hopelijk komt er eind dit jaar dan eindelijk een Android TV update van Nvidia die het hele refresh rate verhaal automatisch oplost... Maar of dat ook echt gaat gebeuren moet ik eerlijk gezegd nog maar zien.
Binnetie @Relaxations8 maart 2023 22:13
Super bedankt Relaxxations. Met deze informatie kan ik weer verder.

Ik heb de Match Framerate button onder instellingen knop gehangen (lang indrukken). Is het de bedoeling dat je bij het starten van content dan de 'instellingen' knop lang ingedrukt houdt? Ik zie namelijk niet iets van een bevestiging in het scherm. Er gebeurd zeg maar niets.

De Refresh Rate app is niet vindbaar in de Play Store op de Shield. Ik krijg heel andere resultaten. Hoe ziet het app icoontje eruit? Dan zoek ik verder.

In Plex heb ik onder instellingen - geavanceerd de optie 'vernieuwingsfrequentie wisselen' op aan staan. In het Engels is het Refresh Rate Switching. Voor zover ik getest heb speelt de TV in het aantal Hz af van het bronbestand.

In de Shield onder Apparaatvoorkeuren - Display & Sound - Resolution staat de setting: 4K 59,940 Hz, Dolby Vision and HDR10 Ready.

Als bij NLZiet wat afspeel dan staat deze op 60 Hz, tot ik een paar keer op de instellingen knop van de Shield drukte, ineens sprong het beeld op 25Hz maar ging het ineens heel schokkerig. Niet om aan te zien. Toen ik de stream even pauzeerde en weer startte ging het soepeler, maar toch zie ik met name wanneer ze in een dialoog met de camera heen en weer bewegen tussen beide personen dat het beste wat 'flikkert'.

Ik wil nog even wat testen met de Refresh Rate app zodra ik die kan vinden.

Edit:
Dit is het fenomeen wat ik zie: https://youtu.be/r4PZVGmdjdQ
De vrouw loopt de trap op en om de paaltjes heen zie je dat het beeld flikkert. In het echt zie je het veel meer dan op het filmpje.
Mijn LG G2 staat bij de TrueMotion gebruikerssetting op: De-judder stand 2, De-blur op stand 5.
Wanneer ik TrueMotion op 'vloeiende beweging' zet dan zie ik geen flikkering om de paaltjes heen, maar is het beeld net wat te onnatuurlijk vloeiend.
Ik vraag me af of dit nu wel of niet te maken heeft met beeld in 25Hz.

Hier zie het vooral om de verlichting heen zodra de camera beweegt: https://youtu.be/IatirnVIaDk
Tijdens het filmpje had ik TruMotion uit staan.

[Reactie gewijzigd door Binnetie op 22 juli 2024 14:17]

Relaxations @Binnetie9 maart 2023 12:46
Deze app (klik), maar dan de Android TV variant.
Logo is hetzelfde.

Als lang indrukken van de 'Match refresh rate (beta)' functie onder de instellingen knop niets doet heb je mogelijk al de juiste refresh rate.
Wellicht even testen door je refresh rate eerst op bv. 60 Hz te zetten, dan bv. Netflix starten, iets gaan afspelen, en dan kijken of je bij lang indrukken wel ziet dat er iets gebeurt. Vaak/soms korte knippering.

NLZiet zou volgens mij echt 50 Hz moeten zijn.

Plex en dat fenomeen wat je omschrijft weet ik niks van.
Of je Plex instellingen wellicht conflicteren met de standaard 'Match refresh rate (beta)' functie weet ik ook niet, maar is een mogelijkheid om te onderzoeken als de bovenstaand geopperde test faalt.

Ow, nabrander, maar de-judder en de-blur altijd op 0. Tru Motion Pro ook altijd uit, m.u.v. 'live' sportuitzendingen dan op 'Low' of 'Medium'.

Succes ermee!

[Reactie gewijzigd door Relaxations op 22 juli 2024 14:17]

Binnetie @Relaxations9 maart 2023 14:15
Top, ik ga met de Refresh Rate app aan de slag.
Ik kreeg gisteren inderdaad een onderbreking tijdens het testen met de toets op de afstandsbediening.
Met Plex is de refresh rate telkens hetzelfe als de bron, dus Plex pakt dit goed op. NLZiet doet standaard 50Hz bij mij, druk ik op de Match refresh rate beta knop. Dan kreeg ik 25Hz en ging de stream ook niet lekker meer. Net of de Match Refresh Rate beta niet helemaal goed werkte.
Verder heb ik geen streaming app's.

Mijn vriendin ziet het niet, maar ik wel. Denk ook niet dat het probleem in het aantal Hz zit, eerder in mijn eigen beleving of in mijn ogen. Welke TV heb je? Ik heb namelijk geen TruMotion Pro.
Als ik de-judder en de-blur op 0 heb staan dan wordt het beeld heel erg onrustig.
Los van de artifacts die er een beetje zijn soms, lijkt TruMotion op 'vloeiend' te zetten de beste oplossing, dat geeft een rustig en soepel beeld.
Net als Oled Motion (Black Frame Insertion), als deze aan staat dan lijkt het net of mijn paneel heel snel knippert.
Binnetie @PVDK0078 maart 2023 20:10
Overigens kijk ik nu een Deense serie @25FPS (LG geeft 50Hz aan) en dat kijkt toch prettiger.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.