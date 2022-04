Samsung maakt filmmakermodus beschikbaar voor nieuwste QLED-televisies

Samsung heeft firmware uitgebracht voor de Europese markt waarmee de filmmakermodus wordt geïntroduceerd op een aantal van de nieuwere QLED-lcd-televisies. Deze modus schakelt alle beeldverwerkingstechnieken uit, zoals beeldinterpolatie.

De firmware die deze modus toevoegt, is sinds juli al beschikbaar in de VS, maar dat was volgens FlatpaneldHD tot op heden niet het geval voor Europa. Inmiddels is dat veranderd en is firmwareversie 1304 beschikbaar in Europa. De update is bedoeld voor de volgende modellen: Q950T, Q900T, Q850T, Q800T, Q90T, Q80T, Q70T en The Frame. Het gaat om modellen die dit jaar zijn uitgekomen. Of de filmmakermodus ook nog uitkomt op modellen uit 2019 en oudere modellen, is niet bekend.

Mede door een lobby vanuit Hollywood is de filmmakermodus tot stand gekomen. Nogal wat bekende Amerikaanse filmregisseurs willen graag dat hun films bekeken worden op de manier zoals zij het bedoeld hebben. De optionele, in de televisies in te stellen beeldverwerkingstechnieken zijn hen een doorn in het oog. De filmmakermodus speelt daarop in, door bijvoorbeeld aangepaste kleuren, extra frames door beeldinterpolatie, afwijkende beeldverhoudingen, sharpening en andere beeldverbeteringstechnieken uit te schakelen.

Er zijn twee manieren om de filmmakermodus te activeren: handmatig en automatisch. In dat laatste gaat het via metadata in het signaal die door de tv wordt herkend, waarna de filmmakermodus automatisch wordt ingesteld. Het is niet duidelijk of beide methoden bij de genoemde Samsung-televisies worden ondersteund en hoe dit precies in zijn werk gaat. Overigens is de modus al beschikbaar in een aantal televisies van LG en Panasonic en ook Philips-tv's en die van Vizio zullen de modus ondersteunen.