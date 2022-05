LG-tv's kunnen filmmakermodus automatisch inschakelen bij Prime Video-content

LG komt met een software-update voor zijn televisies zodat gebruikers de optie hebben om hun toestel automatisch de filmmakermodus te laten inschakelen bij content van de Prime Video-streaming die dat ondersteunt. Dit komt vooralsnog alleen naar modellen van 2020 en 2021.

LG zegt dat het deze week begint met uitbrengen van de hiervoor benodigde update. Als eerste zal de update binnenkomen bij de compatibele modellen van dit jaar. De update komt naar de verschillende 4k- en 8k-modellen van LG die in 2020 en 2021 uitkwamen. Het gaat om televisies die draaien op webOS 5.0 of 6.0. Het is onbekend of deze automatische filmmakermodusoptie op een later tijdstip bijvoorbeeld ook naar de C9 komt; dat is een LG-oled-tv uit 2019.

De mogelijkheid om handmatig te schakelen naar de filmmakermodus is al langer op meerdere, relatief nieuwe modellen beschikbaar en dat geldt ook voor televisies van andere merken, maar de optie om de televisie hier automatisch naar te laten overschakelen was tot nu toe nog niet beschikbaar. LG en Amazon zijn naar eigen zeggen de eersten die deze stap zetten.

Het werkt doordat een signaal in de metadata van de af te spelen Prime Video-content wordt opgenomen. Na de update zal de televisie dat signaal herkennen en automatisch de filmmakermodus kunnen inschakelen. Gebruikers hoeven zodoende geen extra stappen te ondernemen voor deze modus, ook al hebben ze optie om de automatische inschakeling te bevestigen of te weigeren; dat gaat via een pop-upvenster dat in beeld komt. Zodra dat wordt bevestigd, is het alsnog mogelijk om de modus weer handmatig uit te schakelen in de instellingen van de televisie.

Er wordt niet duidelijk gemaakt of meteen alle content van Prime Video ondersteuning krijgt voor het signaal op basis waarvan de televisies de modus kunnen inschakelen. Het kan ook dat in het begin slechts een deel van de content hier ondersteuning voor zal bieden, waarna dat langzaam wordt uitgebouwd.

De filmmakermodus is tot stand gekomen na een lobby vanuit Hollywood. Nogal wat bekende regisseurs willen dat hun films bekeken worden op de manier zoals zij het bedoeld hebben. De filmmakermodus speelt daarop in, door aangepaste kleuren, extra frames door beeldinterpolatie, afwijkende beeldverhoudingen, sharpening en andere beeldverbeteringstechnieken uit te schakelen. Eerder gaf LG aan dat de modus in sdr leidt tot een helderheid van 100cd/m² en een gammawaarde van 2.4.