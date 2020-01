Filmmakermodus komt naar tv's van Samsung, Philips, LG, Panasonic en Vizio

De vorig jaar door de UHD Alliance geïntroduceerde filmmakermodus, een modus waarmee bijvoorbeeld beeldinterpolatie wordt uitgeschakeld, komt naar nieuwe televisies van veel grote tv-fabrikanten. Het gaat in ieder geval om tv's van Samsung, Philips, LG, Panasonic en Vizio.

Tijdens de CES heeft de UHD Alliance bekendgemaakt dat de filmmakermodus de steun heeft gekregen van een aantal Amerikaanse filmorganisaties, naast een brede steun van grote televisiefabrikanten. Tijdens een presentatie van de UHD Alliance bleek dat ook Samsung en TP Vision zich achter de modus hebben geschaard.

LG, Panasonic en het Amerikaanse Vizio spraken vorig jaar al hun steun uit voor voor de filmmakermodus, waarbij Panasonic aangaf het te introduceren op zijn oled-tv's die het dit jaar op de markt brengt; dat geldt in ieder geval voor de onlangs onthulde HZ2000-oled-tv van de Japanse fabrikant. LG gaat de modus ook alleen uitbrengen op nieuwe tv's die dit jaar en later uitkomen en vermoedelijk zal dat ook gelden voor de televisies van Samsung en de Philips-tv's, maar deze fabrikanten hebben hier nog geen nadere informatie over gegeven.

De filmmakermodus is tot stand gekomen na een lobby vanuit Hollywood. Nogal wat bekende regisseurs willen dat hun films bekeken worden op de manier zoals zij het bedoeld hebben. De filmmakermodus speelt daar op in, door aangepaste kleuren, extra frames door beeldinterpolatie, afwijkende beeldverhoudingen, sharpening en andere beeldverbeteringstechnieken uit te schakelen. Volgens LG leidt de modus in sdr tot een helderheid van 100cd/m² en een gammawaarde van 2.4.

In de praktijk zullen er twee methoden zijn om de filmmakermodus te activeren. Allereerst kan dat handmatig, waarschijnlijk via een druk op een knop op de afstandsbediening. Daarnaast zal het ook automatisch kunnen, waarbij de televisie de modus in kan schakelen aan de hand van metadata in het signaal. Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn bij nieuwe televisies van LG. FlatpaneldHD liet zien hoe een LG-tv een pop-up-bericht in beeld toont bij het herkennen van filmmateriaal, waarbij de kijker vervolgens kan kiezen om de modus in te schakelen.