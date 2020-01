Panasonic onthult high-end HZ2000-oled-tv met geclaimde hogere helderheid

Panasonic heeft tijdens de CES de HZ2000 onthuld. Deze 4k-oled-tv wordt de opvolger van de huidige GZ2004 en moet nog dit jaar uitkomen. De tv haalt volgens het bedrijf een beduidend hogere helderheid, maar mist een hdmi 2.1-aansluiting.

Volgens Panasonic is de HZ2000 voorzien van een speciaal afgesteld paneel dat in staat is om een piekhelderheid te halen die 'twintig procent hoger is dan die van conventionele oled-tv's'. De fabrikant noemt daarbij geen specifieke waarde of ten opzichte van welke tv's die bewering van twintig procent zou gelden. Het paneel is net als de GZ2004 hardwarematig aangepast, zodat het beter is aan te sturen en een hogere helderheid zou kunnen halen. Ook op het vlak van calibratiemogelijkheden is volgens Panasonic het een en ander verbeterd.

De televisie beschikt volgens FlatpanelsHD niet over een hdmi 2.1-aansluiting, maar Panasonic heeft wel laten weten dat eARC en allm aanwezig zijn. Panasonic stelt dat de HZ2000 's werelds eerste televisie is met de combinatie van Dolby Vision IQ, de filmmakermodus, Dolby Vision, hdr10+ en hlg photo.

Dolby Vision IQ is te beschouwen als een uitbreiding van Dolby Vision; bij content die met deze hdr-standaard wordt afgespeeld, moet Dolby Vision IQ ervoor zorgen dat de beeldkwaliteit automatisch wordt verbeterd, ongeacht het type content of de lichtomstandigheden. Het is daarmee redelijk vergelijkbaar met Panasonics eigen Intelligent Sensing, een functie die ook inspeelt op de lichtomstandigheden in de kamer en het beeld daarop aanpast.

Verder beschikt de HZ2000 over omhoog gerichte, ingebouwde speakers voor Dolby Atmos en de televisie heeft de HCX Pro-chip aan boord. Volgens Panasonic is dit Panasonics meest geavanceerde processor voor televisies tot nu toe, die in staat is om heel snel de de kleur, het contrast en de helderheid van de getoonde content te analyseren en optimaliseren, mede aan de hand van een dynamic lookup table. Het platform waar de televisie op draait, My Home Screen, is vernieuwd naar versie 5.0, waarbij ook ondersteuning voor Google Assistant en Amazons Alexa aanwezig is.

Het is nog onbekend wanneer de Panasonic HZ2000 precies uitkomt en welk prijskaartje daarbij hoort. De televisie komt in ieder geval uit in formaten met van 55 en 65".