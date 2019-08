LG en Panasonic komen met filmmakermodus die beeldinterpolatie op tv's uitzet

De UHD Alliance werkt aan een nieuwe kijkmodus voor televisies. Deze 'filmmakermodus' is bedoeld voor het kijken naar films en tv-series zoals de makers die bedoeld hebben. Opties als beeldinterpolatie worden dan uitgeschakeld. LG en Panasonic gaan het ondersteunen.

Onder de filmregisseurs die de UHD Alliance hebben benaderd, bevinden zich onder meer Martin Scorsese en Christopher Nolan. Zij willen de cinematografische ervaring uitbreiden naar de huiskamer door middel van de filmmakermodus. Deze modus geeft kijkers 'de mogelijkheid om te genieten van een cinematische ervaring op hun uhd-tv's bij het bekijken van films, door alle nabewerking uit te schakelen', schrijft de UHD Alliance.

"Wat de filmmakermodus onderscheidt, is dat het een pure, schone expressie is van hoe de film eruit moest zien toen deze gemaakt werd", zegt Rian Johnson, de regisseur van onder meer Star Wars: The Last Jedi. Christopher Nolan, de regisseur van onder meer Interstellar en de Dark Knight-trilogie, zegt dat de filmmakermodus gaat over 'simpele principes voor het respecteren van de framerate, de beeldverhouding, de kleur en het contrast'. Johnson en Nolan hebben al vaker een dergelijke oproep gedaan en eerder deden Tom Cruise en Mission: Impossible - Fallout-regisseur Christopher McQuarrie dat ook. Zij riepen kijkers op om bij het aanschaffen van de blu-ray van de Mission: Impossible-film toch vooral de beeldinterpolatie op hun tv uit te zetten. Cruise gaf daarbij zelfs instructies over waar die instelling in tv's is te vinden.

LG, Panasonic en Vizio hebben al aangekondigd de filmmakermodus te gaan ondersteunen en geven daarmee aan interesse te hebben in het naar de huiskamers brengen van de 'creatieve bedoeling'. De bedrijven hebben nog geen concrete plannen gepresenteerd. Daardoor is nog onduidelijk hoe een dergelijke modus in hun televisies wordt geïmplementeerd. Evenmin is duidelijk of het alleen onderdeel zal zijn van nog uit te brengen televisies of dat bezitters van bestaande tv's van LG en Panasonic updates kunnen verwachten waarmee de modus wordt toegevoegd. Waarschijnlijk wordt daar meer over bekendgemaakt tijdens de aankomende IFA-beurs in Berlijn. Vizio gaat de modus implementeren in zijn tv's die het volgend jaar op de markt brengt. Overigens doen ook partijen als Amazon Prime Video, Universal en Warner Bros. mee aan dit initiatief.

Door middel van beeldinterpolatie worden er, mits ingeschakeld door de televisiebezitter, frames toegevoegd en wordt zodoende de bij films veelal gehanteerde framerate van 24 beelden per seconde kunstmatig verhoogd. Dit beperkt de bewegingsonscherpte en kan gewenst zijn om bijvoorbeeld snellere panbewegingen van de camera er vloeiender uit te laten zien, ook al leidt deze techniek vaak tot beeldartefacten. Ook wordt vaak het soap opera effect genoemd; dit is het effect waarbij de beelden als te vloeiend worden ervaren. Fabrikanten geven hun tv-klanten allemaal de optie om een vorm van beeldinterpolatie toe te voegen. TP Vision noemt dit bij zijn Philips-tv's bijvoorbeeld Perfect Natural Motion en LG gebruikt de naam TruMotion.