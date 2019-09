Panasonic: filmmakermodus die beeldinterpolatie uitzet komt in 2020 op oled-tv's

Panasonic gaat de recent aangekondigde filmmakermodus introduceren op zijn oled-tv's die volgend jaar uitkomen. Met deze onlangs door de UHD Alliance onthulde modus kunnen consumenten op hun tv onder meer het beeldinterpolatiealgoritme uitzetten.

Panasonic gaat de filmmakermodus als eerste introduceren bij de oled-tv's die het volgend jaar op de markt brengt, blijkt uit een presentatie van de fabrikant op de IFA in Berlijn, waarbij de website Flatpanelshd aanwezig was. Daarbij lichtte Panasonic toe dat de filmmakermodus is in te schakelen door middel van een knop op de afstandsbediening. Vermoedelijk zal Panasonic na de introductie op zijn in 2020 uit te brengen oled-tv's de modus aan meer tv's toevoegen.

Of de fabrikant naast een speciale knop voor de filmmakermodus ook ondersteuning gaat bieden om de modus automatisch in te schakelen via metadata in het videosignaal, is niet bekend. Bij de onthulling van de modus kondigde de UHD Alliance aan dat een dergelijke automatische inschakeling ook mogelijk wordt, al zullen individuele fabrikanten dat in hun tv's moeten ondersteunen. Vizio gaat de filmmakermodus ook doorvoeren in tv's die de fabrikant volgend jaar op de markt brengt; LG heeft eveneens plannen om de modus toe toe voegen, maar meer details heeft het daarover nog niet bekendgemaakt.

De filmmakermodus is het resultaat van een samenwerking tussen de UHD Alliance en een aantal Hollywood-regisseurs, waaronder Martin Scorsese en Christopher Nolan. Beeldinterpolatiealgoritmes, die op nogal wat consumententelevisies beschikbaar zijn, zijn de regisseurs een doorn in het oog; zij willen consumenten films voorschotelen waarbij de weergave zoveel mogelijk overeenkomt met hun bedoeling toen de film werd gemaakt. Daar passen nabewerkingstechnieken van tv's, zoals het toevoegen van frames via beeldinterpolatie, volgens hen niet bij. Zonder beeldinterpolatie wordt de oorspronkelijke framerate van doorgaans 24 beelden per seconde behouden. Ook zaken als ruisreductie en het verscherpen van de beelden worden uitgezet bij de filmmakermodus, waarbij de oorspronkelijk bedoelde kleuren en het contrast maatgevend moeten zijn.