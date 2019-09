Sharp brengt smartphone met 120Hz-scherm en twee inkepingen uit in Benelux

Sharp brengt zijn topmodel in de Aquos-serie van smartphones, de R3, uit in de Benelux. Het toestel werd in mei al aangekondigd, maar destijds was het nog onduidelijk of de telefoon in Europa uit zou komen. De R3 is vanaf half september verkrijgbaar voor 729 euro.

De Aquos R3 heeft een scherm van 6,2" met een resolutie van 3120x1440 pixels. Dit verhoudt zich tot een beeldverhouding van 19,5:1. Het scherm heeft daarnaast een verversingssnelheid van 120Hz en ondersteuning voor Dolby Vision-hdr. Opvallend is dat het scherm zowel aan de bovenkant als aan de onderkant een inkeping heeft. De inkeping aan de bovenkant bevat een frontcamera met een resolutie van 16 megapixel, terwijl de onderkant een homeknop met vingerafdrukscanner heeft. De R3 is overigens niet de eerste telefoon met twee inkepingen. De Sharp R2 Compact bevat dit ook. De R2 is daarentegen nooit in Europa uitgekomen.

Daarnaast bevat de R3 de Snapdragon 855-processor en beschikt het toestel over 6GB ram. De R3 heeft 128GB intern opslaggeheugen dat met maximaal 512GB kan worden uitgebreid met een micro-sd-kaart. De R3 heeft een accucapaciteit van 3200mAh en ondersteunt een snellaadtechniek via usb-c en draadloos opladen. De achterkant van het toestel bevat twee camera's, een 12,2-megapixelcamera en een groothoeksensor met een resolutie van 20 megapixel.