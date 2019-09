Nintendo toont ronde fitnessaccessoire voor de Switch

Nintendo gaat voor de Switch een nieuw, rond invoerapparaat uitbrengen wat voornamelijk op fitnesstoepassingen gericht lijkt te zijn. Behalve een trailer zijn er nog weinig details; op 12 september zal de fabrikant meer bekendmaken.

Nintendo spreekt bij dit product over een 'nieuwe ervaring', maar heeft alleen nog een video gepubliceerd waarin gebruikers het apparaat gebruiken tijdens allerlei verschillende bewegingen. Daarbij gaat het waarschijnlijk om fitnesstoepassingen. Zo is te zien hoe gebruikers als het ware gewichtheffen of snelle renbewegingen maken. Daarnaast komen er ook kort gebruikers in beeld die met het ronde invoerapparaat stuurbewegingen lijken te maken of het accessoire vasthouden op een manier waarop ze in het gespeelde spel waarschijnlijk een pijl uit een boog schieten.

Uit de video is op te maken dat het waarschijnlijk om twee componenten gaat: een vermoedelijk rubberen ring waar de ene Joy-Con in gaat, gecombineerd met een band om het dijbeen van dezelfde gebruiker; in die band gaat de tweede Joy-Con. Waarschijnlijk worden de posities van de Joy-Con gevolgd bij de toepassingen op de Switch, al zal op donderdag meer bekend worden. Vermoedelijk zal Nintendo het accessoire dan volledig onthullen.