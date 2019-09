Microsoft integreert navigatiedata van TomTom in autoplatform

Microsoft heeft de navigatiedata van TomTom geïntegreerd in zijn Connected Vehicle Platform. Autofabrikanten kunnen hiervan gebruikmaken voor analyses waarop ze diensten kunnen baseren. Daarnaast meldt TomTom tests te doen met een zelfrijdende auto.

De integratie van de navigatiedata betekent dat fabrikanten van auto's met het Microsoft Vehicle Platform makkelijk bij data over navigatie en rijgedrag kunnen, wat hen moet helpen bij het ontwikkelen van diensten. TomTom hanteert bij het verlenen van toegang naar eigen zeggen 'privacyprincipes', zonder hier verder over in detail te treden. De data kan onder andere worden gebruikt voor het beter inschatten van het kilometerbereik van elektrische auto's. Daarnaast kan de data, die ook verkeersinformatie en TomToms HD Maps bevat, gebruikt worden voor navigatie-apps en zelfrijdende auto's.

De locatiegebaseerde diensten van TomTom maken sinds 2016 al gebruik van Microsoft Azure. In februari maakten de twee bedrijven bekend dat TomTom de primaire dataleverancier werd voor de locatiediensten van Microsoft. Hieronder vallen onder andere Azure Maps, Bing, Cortana, en Windows.

Het Connected Vehicle Platform van Microsoft wordt door fabrikanten gebruikt voor digitale connectiviteit voor auto's. Het platform brengt verschillende technieken samen om een verbinding tussen voertuigen en bijbehorende diensten te creëren. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor diagnostiek van autoproblemen, navigatie, en het aansturen van zelfrijdende auto's op afstand. Daarnaast brengt het platform diensten van Microsoft naar de auto, zoals Cortana, Office 365 en Skype.

Deze week onthulde TomTom daarnaast een zelfrijdende testauto. Dit voertuig is gebaseerd op de Volvo XC90 en wordt gebruikt om de autonome rijtechnieken van het bedrijf te verbeteren. De auto bevat acht laserscanners, zes radars, en 'stereocamera's', waarbij de laserscanners zitten onder de koplampen en onder de dodehoekspiegels. De radars zitten verwerkt in de voor- en achterkant van het chassis. De camera's zijn geplaatst in de achteruitkijkspiegel en onder het Volvo-logo aan de voorkant van de auto. Het geheel moet een beeld van 360 graden rond de auto bieden, waarna deze beelden worden vergeleken met de huidige data van TomToms HD Maps. Hierdoor kan de exacte locatie van het voertuig worden gemeten.

TomTom gaat geen eigen zelfrijdende auto introduceren maar levert software en diensten die autofabrikanten gebruiken bij het ontwerpen van autonome voertuigen.