Volkswagen Group verlengt deal met TomTom

Het Nederlandse TomTom blijft in de komende jaren leverancier van verkeersdiensten voor de automerken van de Volkswagen Group. De bestaande Europese deal is verlengd en voor Audi-voertuigen in Japan en China is een nieuwe deal gemaakt.

TomTom spreekt over een meerjarige verlenging van de bestaande Europese deal, maar geeft geen inhoudelijke of financiële details. Het betekent in ieder geval dat auto's van Volkswagen, Audi, Porsche, Skoda, Lamborghini en Bentley in Europa in de komende jaren gebruik blijven maken van de diensten van TomTom.

De deal heeft betrekking op het gebruik van TomTom Traffic door de autofabrikant. Dat is een realtime-verkeersinformatiedienst die in navigatiesystemen wordt verwerkt. Verschillende autofabrikanten, maar ook overheden en app-ontwikkelaars maken gebruik van die dienst.

Dinsdag maakte TomTom ook bekend een deal met Nissan gesloten te hebben voor het leveren van de navigatiecomponent in het infotainmentsysteem van de Leaf. De Leaf is 's werelds meest verkochte elektrische auto; sinds de introductie in 2010 zijn er wereldwijd meer dan 400.000 exemplaren van verkocht volgens de fabrikant.