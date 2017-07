TomTom en Baidu brengen Chinese wegen in kaart voor autonoom rijden

TomTom en de Chinese techgigant Baidu gaan samenwerken op het gebied van autonoom rijden. De beide bedrijven gaan de HD Maps-dienst van TomTom inzetten om gedetailleerde kaarten van Chinese wegen te maken.

TomToms HD Map voor autonoom rijden beslaat volgens het Nederlandse bedrijf al een groot deel van de wegen in de VS en West-Europa, met 360.000 kilometer die in kaart is gebracht. Nu gaat ook Baidu het platform inzetten om gedetailleerde kaarten te maken voor zijn Apollo-project voor autonoom rijden. TomTom zegt dat de samenwerking leidt tot een 'wereldwijde hd-plattegronddienst' voor fabrikanten en techbedrijven.

Baidu kondigde Project Apollo in april aan, voorzien van de mededeling dat het een deel van zijn technologie voor autonoom rijden nog dit jaar vrijelijk beschikbaar maakt, gevolgd door volledige openheid tegen 2020. Daarbij gaat het om de hardware, software en datadiensten, die het gaat verstrekken aan onder andere autofabrikanten. Bij Baidu werken dertienhonderd mensen aan kunstmatige intelligentie, van wie driehonderd aan autonoom rijden.

HD Map is TomToms dienst voor high-definitionkaarten, die autonome voertuigen zoveel mogelijk informatie geeft over de wegen. Het gaat onder andere om beelden die opgenomen zijn met een 3d-dieptecamera en die gecomprimeerd zijn tot een tweedimensionale puntenwolk van de weg.